07 sep 2025 , 15:04

India emite nuevas alertas de inundación y agrava la crisis en Punjab, Pakistán

Las autoridades intentan desviar los ríos desbordados mientras India emite nuevas alertas por crecidas

   
    Inundación en India. ( Foto: Internet. )
En solo 48 horas, cerca de 300 000 personas fueron evacuadas de las zonas más afectadas por las inundaciones desde el último mes en la provincia de Punjab, Pakistán, tras nuevas alertas emitidas por India. Con este último operativo, el total de desplazados desde el mes pasado asciende a 1,3 millones, según informaron las autoridades locales.

Las aguas han cubierto aldeas enteras en el distrito de Muzaffargarh, luego de haber inundado previamente Narowal y Sialkot, cercanos a la frontera india. Para evitar un desastre mayor, las autoridades están desviando los ríos desbordados hacia tierras agrícolas, con el fin de proteger a las principales ciudades. Miles de rescatistas, apoyados por botes y drones, participan en las labores, mientras el Ejército colabora en el traslado de habitantes y animales.

La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres confirmó que India envió dos alertas de inundación en menos de 24 horas, debido a fuertes lluvias y descargas de agua en represas río arriba. Los ríos Ravi, Chenab y Sutlej se encuentran en niveles críticos, lo que aumenta el riesgo de nuevas emergencias. Además, en la provincia de Madhya Pradesh, el desbordamiento de los ríos causó la destrucción de estructuras religiosas.

El impacto humano y material es ya considerable: más de 3,3 millones de personas en 33 000 aldeas han sido afectadas en Punjab, donde los daños aún se evalúan. El gobierno provincial prometió compensar a quienes perdieron sus hogares y cultivos. Mientras tanto, en el vecino estado indio de Punjab, las inundaciones y deslizamientos de tierra han causado al menos 29 muertes

