Video muestra el antes y el después de la devastación de la guerra en Gaza

Un video que circula en redes muestra el impactante contraste de una de las principales plazas de la ciudad de Gaza. Las imágenes comparan el estado de la plaza en julio de 2023 con su situación actual en septiembre de 2025, revelando una devastación total. El video fue compartido por el reportero Motaz Azaiza, quien ha documentado la crisis en la zona.

Desde octubre de 2023, la región ha sido escenario de una intensa ofensiva militar por parte de Israel, lanzada en respuesta a un ataque sorpresa de Hamás. La operación militar ha tenido como objetivo desmantelar la capacidad militar y política de Hamás.

