Mundo
05 sep 2025 , 08:50

Video muestra el antes y el después de la devastación de la guerra en Gaza

Video viral en redes muestra con crudeza una comparación entre el antes y el después en Gaza.

   
    Antes y después de una reconocida plaza en Gaza( Capturas de pantalla )
Redacción
Un video que circula en redes muestra el impactante contraste de una de las principales plazas de la ciudad de Gaza. Las imágenes comparan el estado de la plaza en julio de 2023 con su situación actual en septiembre de 2025, revelando una devastación total. El video fue compartido por el reportero Motaz Azaiza, quien ha documentado la crisis en la zona.

Desde octubre de 2023, la región ha sido escenario de una intensa ofensiva militar por parte de Israel, lanzada en respuesta a un ataque sorpresa de Hamás. La operación militar ha tenido como objetivo desmantelar la capacidad militar y política de Hamás.

Las fuertes imágenes del video muestran una ciudad irreconocible. La plaza, que antes estaba llena de movimiento, edificios y actividad cotidiana, ahora está reducida a escombros. Los edificios residenciales, las infraestructuras y los comercios que se ven en las primeras tomas están completamente destruidos.

Temas
Franja de Gaza
conflicto en gaza
Israel
comparación
guerra en gaza
Gaza
Noticias
