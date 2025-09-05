Empresa italiana descubre web que distribuía videos íntimos de más de 2.000 cámaras de vigilancia

Una web que aloja miles de grabaciones, principalmente de contenido pornográfico, robadas de más de 2.000 cámaras de seguridad instaladas en hogares, salones de belleza y consultorios médicos de varios países, entre ellos México y Argentina, fue descubierta este jueves por el centro de ciberseguridad de la empresa italiana VarGroup.

La página, que operaba en la web abierta y era "fácilmente accesible a través de motores de búsqueda comunes", permitía a los usuarios visualizar gratuitamente breves extractos de las grabaciones y ofrecía la opción de comprar acceso completo a las cámaras, incluso con control remoto de los dispositivos, informó el centro de ciberseguridad Yarizx.

El análisis de los identificadores únicos de cada cámara reveló que las imágenes provienen de países como Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, México y Argentina.

En Italia, se han identificado alrededor de 150 dispositivos afectados, y la empresa alertó que "el número de cámaras accesibles sigue en aumento".

El portal, activo al menos desde diciembre de 2024, no requería registro para acceder y ofrecía planes de pago con tarifas variables, que oscilaban entre USD 20 y USD 575 por cámara, en función de la popularidad y el número de visualizaciones de los vídeos, algunos de los cuales superaban las 20.000 reproducciones.

Además, no se descarta que, junto con grabaciones auténticas, se utilicen vídeos con actores en transmisiones en directo para generar tráfico en el sitio y atraer a más usuarios y suscripciones dentro de un modelo de negocio orientado a maximizar las ventas.

Los vídeos estaban organizados por ubicación, habitación, personas y actividades registradas, e incluso contaban con una barra de búsqueda similar a la de un motor de búsqueda convencional.

El dominio del sitio está registrado en Tonga, en el Pacífico Sur, una elección que podría estar motivada por la búsqueda de anonimato del operador y la flexibilidad legal que ofrecen ciertas jurisdicciones fuera de la Unión Europea, donde las verificaciones de identidad son menos estrictas y los acuerdos de cooperación judicial más laxos, dificultando así la intervención de autoridades extranjeras.

Yarix informó de estos hallazgos al Centro Operativo para la Seguridad Cibernética de la región italiana de Véneto (norte) y a la policía y continúa vigilando el portal.

