Venezuela insiste en que fue un invento ataque de EE. UU. a supuesta embarcación con drogas

<b>El Gobierno de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/venezuela target=_blank>Venezuela</a> insistió este miércoles en que las autoridades de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos target=_blank>Estados Unidos</a> inventaron el presunto ataque en el mar Caribe </b>contra una embarcación en la que supuestamente once personas, <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-gobierno-trump-revoca-beneficio-migratorio-tps-cuarto-millon-venezolanos-EE10055177 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/estados-unidos-ataque-militar-video-caribe-GF10049348 target=_blank></a></b>