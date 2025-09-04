Mundo
04 sep 2025 , 20:36

Chile: incendio en el metro de chile obliga a la evacuación de dos vagones

Un incendio se registró la noche de este jueves 4 de septiembre en un tren del Metro de Santiago, específicamente en la estación San Joaquín de la Línea 5.

   
    Captura del video ( Redes Sociales )
La noche del jueves 4 de septiembre de 2025 en la línea 5 del metro de Santiago de chile ocurrió un incendio en el cual, según información preliminar, el fuego se habría originado en uno de los vagones mientras el tren se encontraba detenido en la estación. Videos compartidos por usuarios en redes sociales muestran llamas y humo saliendo desde el interior del tren, lo que generó preocupación entre los pasajeros y obligó a activar los protocolos de emergencia.

Desde Metro de Santiago informaron que, hasta ahora, se desconocen las causas que provocaron la falla. Sin embargo, como medida preventiva, el tren fue evacuado de inmediato y no se registraron personas lesionadas. Equipos técnicos de la empresa, junto a voluntarios de Bomberos, trabajaron en el lugar para controlar la situación y revisar la infraestructura afectada.

La compañía señaló que se iniciará una investigación para determinar el origen del incendio y evitar que este tipo de incidentes se repitan. Mientras tanto, el servicio en la Línea 5 se encuentra cerrada hasta que se pueda contener las llamas y asegurar la zona.

Comunicado del metro de Santiago.
Comunicado del metro de Santiago. ( Redes Sociales )
