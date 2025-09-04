Mundo
04 sep 2025 , 11:02

Costa Rica: Mujer somete a asaltante con llave improvisada y evita robo

La joven, de 25 años, frustró un atraco y ahora piensa en aprender artes marciales.

   
  • Costa Rica: Mujer somete a asaltante con llave improvisada y evita robo
    Mujer se defiende tras intento de robo ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Sol Vargas, de 25 años, se convirtió en protagonista de una escena insólita este martes 2 de septiembre en San Isidro de El General, en el municipio de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. La joven frustró un intento de robo en el restaurante La Estación, ubicado cerca del hospital Escalante Pradilla, tras aplicarle una llave a un sujeto que intentó arrebatarle la cartera.

Según relató al medio regional de Costa Rica TV Sur, Vargas actuó por instinto, ya que nunca ha practicado artes marciales. “Fue una reacción rápida de mi parte”, aseguró. Durante el forcejeo, el sospechoso sufrió un fuerte golpe en el rostro y terminó reducido en el suelo.

Lea más: Venezuela insiste en que fue un invento ataque de EE. UU. a supuesta embarcación con drogas

Lea más: Terremoto en Afganistán: el balance oficial determina más de 2 200 muertos y la cifra podría aumentar

El local estaba prácticamente vacío cuando ocurrió el atraco. “El muchacho este agarra mi cartera y yo lo veo y digo, no se la puede llevar. Yo lo agarré, lo tiré al suelo y la verdad es que sí, lo golpeé, le saqué la sangre y todo”, contó la joven, quien resaltó que la cajera fue quien llamó a la Policía.

Aunque reconoce que algunas personas le aconsejaron actuar con mayor cautela, Vargas considera que el hombre no estaba armado, pues de haber tenido un cuchillo o pistola lo habría sacado antes, además la joven también confesó que ha enfrentado otras agresiones en el pasado. Hace dos meses golpeó a un hombre que la acosó sexualmente en la calle.

El hecho ha provocado reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios han elogiado el coraje y la preparación de la joven, además de subrayar la relevancia de contar con formación en defensa personal para afrontar momentos de peligro.

Temas
Policía
inseguridad
Defensa
mujer
Internacional
restaurante
Mundo
Noticias
Recomendadas