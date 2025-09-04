Costa Rica: Mujer somete a asaltante con llave improvisada y evita robo

Sol Vargas, de 25 años, se convirtió en protagonista de una escena insólita este martes 2 de septiembre en San Isidro de El General, en el municipio de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. La joven frustró un intento de robo en el restaurante La Estación, ubicado cerca del hospital Escalante Pradilla, tras aplicarle una llave a un sujeto que intentó arrebatarle la cartera.

Según relató al medio regional de Costa Rica TV Sur, Vargas actuó por instinto, ya que nunca ha practicado artes marciales. “Fue una reacción rápida de mi parte”, aseguró. Durante el forcejeo, el sospechoso sufrió un fuerte golpe en el rostro y terminó reducido en el suelo.

