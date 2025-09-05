Fuerte sismo de 5.9 sacudió Salta, en Argentina

Un terremoto de magnitud 5.9 (según el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo) o 6.0 (según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina) sacudió el oeste de la provincia de Salta, en Argentina, durante la madrugada del jueves. El sismo se registró a 199 kilómetros al oeste de la capital provincial y tuvo una profundidad de 194 kilómetros.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) de Argentina informó que, además del sismo principal, se registraron dos réplicas en la misma zona de Tolar Grande. El primer sismo secundario fue de magnitud 4, y ocurrió a las 01:19, mientras que el tercero fue de magnitud 3.7, a las 02:08. Aunque hubo vibraciones, no se reportaron daños a personas ni a estructuras, debido principalmente a la gran profundidad del epicentro.

La razón por la que el sismo, a pesar de su magnitud, no causó daños graves es su gran profundidad. Cuanto más profundo es el hipocentro de un sismo, más se disipa su energía antes de llegar a la superficie. Un sismo superficial, incluso de menor magnitud, puede ser mucho más peligroso porque el impacto es más directo en la superficie terrestre, lo que podría provocar daños graves.

