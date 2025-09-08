Mundo
Rusia anuncia que vacuna contra el cáncer está lista para usarse en ensayos clínicos

Rusia anunció que el desarrollo de una vacuna contra el cáncer llegó a su fin, y que su administración será gratuita para todos los pacientes que la necesiten. Su etapa es ensayos clínicos.

   
    Foto referencial de la vacuna contra el cáncer( Foto web )
Rusia trae esperanza tras anunciar que han desarrollado una vacuna contra el cáncer. La vacuna, llamada EnteroMix, está lista para su uso clínico y ya fue presentada como una herramienta prometedora para combatir una de las enfermedades más devastadoras del mundo.

Según la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia (FMBA), el desarrollo de la vacuna ha sido un proceso exhaustivo que tomó tres años de ensayos preclínicos. Estos estudios han demostrado que el fármaco es seguro, incluso cuando se administra de forma repetida, un factor crucial para su aprobación.

En cuanto a su efectividad, los investigadores reportaron resultados muy prometedores. Se observó que, tras su aplicación, el crecimiento de los tumores de los pacientes se ha reducido o su avance se relentiza en un porcentaje que oscila entre el 60% y 80%, dependiendo de las características de cada tumor. Este resultado llevó a una notable mejora en la supervivencia de los pacientes que participaron en las pruebas.

El oncólogo jefe del Ministerio de Salud de Rusia, Andréi Kaprin, confirmó que la vacuna se proporcionará de forma gratuita a los pacientes que la necesiten. Lo que subraya un compromiso con la accesibilidad global, eliminando una barrera económica en la lucha contra el cáncer, una enfermedad que afecta a personas de todos los estratos socioeconómicos.

La primera fase de aplicación clínica de la vacuna se llevará a cabo en pacientes con cáncer colorrectal. Esta selección inicial permitirá a los científicos evaluar la eficacia del tratamiento en un tipo de tumor específico antes de expandir su uso a otros tipos de cáncer.

Además, los científicos rusos ya están trabajando en nuevas versiones de la vacuna dirigidas a tumores más complejos y agresivos. Entre ellos se encuentran el glioblastoma, un tipo de tumor cerebral, y melanomas especiales que afectan no solo la piel, sino también las membranas oculares.

