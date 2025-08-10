Netanyahu defiende la ocupación de Gaza a pesar de las denuncias de hambruna y el deterioro humanitario

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió este domingo que “no tuvo otra opción” que aprobar un plan para la ocupación total de Ciudad de Gaza, una operación que, según él, será “la manera más rápida” de poner fin a la guerra, derrotar a Hamás y liberar a los rehenes.

En una rueda de prensa en Jerusalén ante periodistas extranjeros, el mandatario rechazó las críticas internacionales y tildó de “infundados” los temores sobre un empeoramiento de la crisis humanitaria, atribuyéndolos a “mentiras”. “Dada la negativa de Hamás a deponer las armas, Israel no tiene más remedio que terminar el trabajo”, sentenció.

Netanyahu adelantó que el plan, aprobado el viernes por su Gabinete de Seguridad, se pondrá en marcha “bastante rápido” y aseguró que se habilitarán rutas seguras para que la población civil abandone las zonas de combate y se traslade a áreas designadas, donde recibirán alimentos, agua y atención médica.