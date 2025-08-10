Mundo
10 ago 2025 , 15:44

Netanyahu defiende la ocupación de Gaza a pesar de las denuncias de hambruna y el deterioro humanitario

El primer ministro israelí asegura que permitirá la evacuación segura de civiles y acusa a Hamás de crear deliberadamente la crisis humanitaria

   
  • Netanyahu defiende la ocupación de Gaza a pesar de las denuncias de hambruna y el deterioro humanitario
    Benjamín Netanyahu. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió este domingo que “no tuvo otra opción” que aprobar un plan para la ocupación total de Ciudad de Gaza, una operación que, según él, será “la manera más rápida” de poner fin a la guerra, derrotar a Hamás y liberar a los rehenes.

También lea: Protestas internacionales en contra de Israel por su decisión de tomar Gaza

En una rueda de prensa en Jerusalén ante periodistas extranjeros, el mandatario rechazó las críticas internacionales y tildó de “infundados” los temores sobre un empeoramiento de la crisis humanitaria, atribuyéndolos a “mentiras”. “Dada la negativa de Hamás a deponer las armas, Israel no tiene más remedio que terminar el trabajo”, sentenció.

Netanyahu adelantó que el plan, aprobado el viernes por su Gabinete de Seguridad, se pondrá en marcha “bastante rápido” y aseguró que se habilitarán rutas seguras para que la población civil abandone las zonas de combate y se traslade a áreas designadas, donde recibirán alimentos, agua y atención médica.

Según Netanyahu, las personas están recibiendo ayuda humanitaria

Franja de Gaza.
Franja de Gaza. ( Foto: Internet. )

En cuanto a la situación humanitaria, Netanyahu negó que la población gazatí esté siendo privada de alimentos de forma intencionada y acusó a Hamás de “saquear” camiones de ayuda, aunque admitió que sí ha existido una política de “privación” que ahora se busca aliviar con medidas coordinadas con Estados Unidos, como la creación de zonas seguras, vuelos humanitarios y nuevos puntos de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria para Gaza. “Dos millones de personas en Gaza están recibiendo ayuda humanitaria. Les diré quiénes no la tienen: nuestros rehenes”, subrayó.

También le puede interesar: Tiroteo masivo en Estados Unidos deja seis heridos, entre ellos una niña de 5 años

El primer ministro también cargó contra Naciones Unidas, a la que acusó de negarse a distribuir alimentos almacenados en la frontera. Para contrarrestar las denuncias de hambruna, mostró imágenes que, según él, demuestran que algunos casos de desnutrición infantil obedecen a enfermedades previas y no exclusivamente a la guerra. Sin embargo, la ONU y organizaciones humanitarias como el PMA han advertido que la situación alimentaria en Gaza ya constituye una “hambruna pura y dura” y que las muertes, especialmente de niños, están aumentando.

Temas
Política
hambruna
Internacional
mundo
crisis humanitaria
Benjamín Netanyahu
Franja de Gaza
Noticias
Recomendadas