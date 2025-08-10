Mundo
10 ago 2025 , 09:10

Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central

El primer ministro israelí ratifica su estrategia para "acelerar" el fin de la guerra y "liberar a los rehenes y a la población" de Hamás.

   
  • Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central
    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.( Europapress - Archivo )
Fuente:
Europapress
user placeholder

Europapress
Canal WhatsApp
Newsletter

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo que no solo ha ordenado al Ejército israelí la ocupación de la ciudad de Gaza, sino también una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del país, que ha descrito como "los últimos bastiones" del movimiento islamista palestino Hamás.

Lea: El Consejo de Seguridad de la ONU convoca para el 9 de agosto una reunión de urgencia sobre Gaza

"He dado orden al Ejército israelí para que desmantele los dos últimos bastiones de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales del país. Es la mejor forma de terminar con esta guerra y de acelerar su fin", ha declarado este domingo el primer ministro en rueda de prensa.

Entre los campamentos centrales de Gaza se encuentran los establecidos en Al Mauasi, que Israel describió en su día como una "zona segura" que, no obstante, también ha sido objetivo de bombardeos del Ejército israelí. Netanyahu no ha precisado si la operación contra los campos incluirá a los comprendidos en esta zona.

Lea: El antes y después de Gaza tras casi dos años de conflicto

Netanyahu ha repetido su plan de cinco puntos aprobado el pasado viernes por su gabinete, a pesar de las fuertes reticencias expresadas por el Ejército, y que contemplan la desmilitarización de Hamás, su expulsion de las instituciones de gobierno en Gaza, y la instauración de una "autoridad civil", y ha descartado que sea la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania.

El primer ministro ha insitido una vez más, frente a la opinión de organizaciones humanitarias internacionales, que no existe hambruna en Gaza y que todo se trata de una "campaña de distorsión" por parte de Hamás. "Los únicos que están pasando hambre de manera deliberada son nuestros rehenes", ha criticado.

Temas
Israel
Gaza
primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu
Noticias
Recomendadas