Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central

El primer ministro de Israel,<b> Benjamin Netanyahu</b>, ha confirmado este domingo que no solo ha ordenado al Ejército israelí la ocupación de la <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gaza>ciudad de Gaza</a></b>, sino también una intervención contra los<b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/mundo/consejo-seguridad-onu-reunion-urgencia-gaza-KX9909950></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/mundo/antes-despues-gaza-tras-casi-anos-conflicto-YY9908724></a></b> <b></b> <b></b>