El Consejo de Seguridad de la ONU convoca para el 9 de agosto una reunión de urgencia sobre Gaza

El secretario general de la ONU, <b>Antonio Guterrez</b>, dijo estar gravemente alarmado por la decisión de Israel de tomar el control de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/israelies-marchan-gaza-protestando-contra-guerra-LE9886094 target=_blank>Ciudad de Gaza</a> y alertó sobre lo que supone una peligrosa <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/antes-despues-gaza-tras-casi-anos-conflicto-YY9908724 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/gabinete-seguridad-israel-aprueba-plan-netanyahu-tomar-control-ciudad-gaza-YM9907643 target=_blank></a></b>