El antes y después de Gaza tras casi dos años de conflicto

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/ayuda-alimentaria-descompone-bajo-sol-mientras-hambruna-persiste-gaza-JB9829568 target=_blank>La guerra en la Franja de Gaza</a> comenzó el 7 de octubre de 2023, tras una escalada de tensiones provocada por décadas de conflictos no resueltos entre<b> Israel y Palestina. </b> Aquel día, el grupo islamista<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/israelies-marchan-gaza-protestando-contra-guerra-LE9886094 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/gabinete-seguridad-israel-aprueba-plan-netanyahu-tomar-control-ciudad-gaza-YM9907643 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>