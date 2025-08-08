El antes y después de Gaza tras casi dos años de conflicto

La guerra en la Franja de Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, tras una escalada de tensiones provocada por décadas de conflictos no resueltos entre Israel y Palestina.

Aquel día, el grupo islamista Hamás lanzó un ataque sorpresa contra territorio israelí, marcando el inicio de una de las etapas más sangrientas y devastadoras del conflicto en la región. Desde entonces, la respuesta militar de Israel ha sido implacable, con bombardeos diarios, operaciones terrestres y un bloqueo casi total sobre el territorio gazatí.

LEA: Israelíes marchan hacia Gaza, protestando contra la guerra y por el fin de la hambruna

El saldo humano suma más de mil israelíes que han perdido la vida, en su mayoría durante los ataques iniciales, mientras que las cifras de víctimas palestinas han superado las decenas de miles, incluyendo una gran proporción de mujeres y niños. La infraestructura básica en Gaza ha sido destruida casi por completo hospitales, escuelas, viviendas y centros comunitarios han quedado reducidos a escombros. La comunidad internacional ha expresado preocupación por lo que muchos han calificado como crímenes de guerra, e incluso genocidio, debido al nivel de destrucción y a las condiciones extremas de vida que enfrenta la población civil.

El paisaje en Gaza ha cambiado de manera dramática. Donde antes había grandes bloques residenciales, calles asfaltadas, mercados concurridos y tráfico cotidiano, ahora solo quedan ruinas. Los bombardeos han dejado un escenario desolado, cubierto de polvo, concreto roto y estructuras colapsadas. La escena parece sacada de una película postapocalíptica, pero es una realidad diaria para los más de dos millones de habitantes que aún permanecen en el enclave.

Montañas de escombros, mezcladas con restos de muebles, vehículos y pertenencias personales, forman parte del nuevo panorama urbano. Zonas que solían ser puntos de encuentro y actividad han quedado completamente deshabitadas. Los servicios básicos, como el agua potable, la electricidad y el acceso a alimentos, son prácticamente inexistentes en muchas áreas. La hambruna se ha vuelto una amenaza constante, agravada por el bloqueo y la destrucción de rutas de suministro.

A esta crisis se suma la posibilidad de una invasión total por parte de Israel, que busca erradicar a Hamás y establecer un control más directo sobre Gaza. El reciente plan aprobado por el gabinete de seguridad israelí, impulsado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, contempla una ocupación prolongada de zonas clave, incluyendo la Ciudad de Gaza. Este anuncio ha generado preocupación tanto dentro como fuera del país, ya que podría intensificar aún más el conflicto y prolongar el sufrimiento de la población civil.

LEA: El gabinete de seguridad de Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza

En medio del caos, las familias gazatíes intentan sobrevivir como pueden, muchas de ellas desplazadas múltiples veces dentro del mismo territorio, sin certeza de encontrar seguridad en ningún lugar. Los hospitales operan sin recursos, los refugios están abarrotados, y la ayuda internacional enfrenta obstáculos para ingresar.

Mientras tanto, el mundo observa con creciente alarma una guerra que parece no tener fin cercano, y cuya mayor víctima sigue siendo la población civil atrapada entre el fuego cruzado de dos fuerzas que se disputan el control territorial y también el relato histórico y político de una tierra profundamente herida.