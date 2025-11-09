Un millón de habitantes evacuados por el impacto del supertifón Fung-wong en Filipinas

Fung-wong llegó a tierra en la provincia de Aurora, en la isla de Luzón, poco después de las 21:00 horas . Su entrada al país se produjo cuando aún se evaluaban los daños provocados por Kalmaegi, el tifón que la semana pasada dejó más de 220 muertos y severos estragos en varias regiones.

El supertifón Fung-wong impactó este domingo la costa este de Filipinas , según confirmó el servicio meteorológico nacional. El fenómeno, de enorme extensión, ya ha dejado al menos dos fallecidos y ha forzado a más de un millón de habitantes a abandonar sus hogares , en una de las mayores evacuaciones registradas este año en el archipiélago.

Las autoridades advirtieron que el nuevo ciclón podría descargar hasta 200 litros de lluvia por metro cuadrado, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Benison Estareja, portavoz del servicio meteorológico, señaló que estas precipitaciones podrían complicar aún más la situación de las zonas que permanecen anegadas desde el paso de Kalmaegi.

También le puede interesar: Rusia avanza en propuesta para una posible prueba nuclear



Expertos subrayan que el calentamiento global está intensificando estos fenómenos: océanos más cálidos generan ciclones más potentes y una atmósfera más caliente retiene mayor humedad, lo que deriva en lluvias extremas. Mientras tanto, el país se prepara para posibles afectaciones adicionales, especialmente en Cebú y Negros, donde continúan desaparecidas más de 100 personas tras las inundaciones de la semana pasada.