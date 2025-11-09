Mundo
09 nov 2025 , 11:32

América Latina y la Unión Europea abren la Cumbre Celac-UE marcada por tensiones geopolíticas

El encuentro en Pozos Colorados inició con llamados a respetar la soberanía regional tras los recientes bombardeos estadounidenses en el Caribe.

   
  • América Latina y la Unión Europea abren la Cumbre Celac-UE marcada por tensiones geopolíticas
    Cumbre Celac-UE( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) inició este domingo con la fotografía oficial que reunió a delegaciones de más de 40 países en el Centro de Convenciones Pozos Colorados. La imagen marcó el comienzo de un encuentro birregional clave, en el que los líderes buscan retomar una agenda común tras años de distanciamiento político y económico.

También lea: Video | Ecuatoriana arrestada mientras su esposo convulsiona durante operativo de ICE

La cita fue inaugurada por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien subrayó la importancia del diálogo en un contexto de creciente tensión geopolítica. Los recientes bombardeos estadounidenses en aguas del Caribe se colocaron rápidamente en el centro del debate, al anticiparse como uno de los temas más sensibles que enfrentarán las delegaciones latinoamericanas y europeas durante las sesiones de trabajo.

Petro fue enfático al defender la soberanía regional, afirmando que “la soberanía debe respetarse por encima de cualquier tipo de autoritarismo, de despotismo, de criterio de imperio”. Agregó que el momento exige avanzar hacia una “democracia global en el mundo”, en respuesta a las acciones unilaterales de potencias extranjeras. Su postura recibió apoyo del secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, quien insistió en la necesidad de preservar la autonomía de cada nación.

También le puede interesar: Rusia avanza en propuesta para una posible prueba nuclear

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó que las delegaciones han logrado una postura conjunta ante los desafíos internacionales, mientras continuaban arribando líderes clave a la cumbre. El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegó bajo un estricto esquema de seguridad y fue recibido por la canciller colombiana Rosa Villavicencio. El presidente español Pedro Sánchez también hizo presencia en el recinto, aunque ambos optaron por no ofrecer declaraciones antes del inicio de las sesiones.

Temas
Política
Internacional
tensión
delegación
mundo
Colombia
Noticias
Recomendadas