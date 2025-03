Trump desmiente enfrentamiento entre Elon Musk y Marco Rubio en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump desmintió este viernes 7 de marzo los informes sobre una supuesta disputa entre Elon Musk, líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), y Marco Rubio, secretario de Estado, durante una reunión de gabinete.

Según reportes de The New York Times, Musk habría confrontado a Rubio y al secretario de Transporte, Sean Duffy, por la falta de despidos en el Departamento de Estado y en el sector del transporte aéreo. Sin embargo, Trump aseguró que no hubo tal enfrentamiento y que ambos funcionarios están haciendo un "trabajo fantástico".