EE. UU. arma una coalición internacional contra el narcotráfico

El mensaje de Estados Unidos de aumentar la lucha contra el narcotráfico ha hecho eco en Latinoamérica, donde cada vez más países se suman a su ofensiva. Lo primero ha sido declarar como una organización terrorista al cartel de los Soles, el grupo narcotraficante que, según la Casa Blanca, lo integran militares y funcionarios del régimen venezolano, con Nicolás Maduro como cabecilla. Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Argentina lo hicieron, abriendo la posibilidad a acciones más contundentes para combatirlo, incluyendo sanciones económicas y operaciones militares conjuntas entre países aliados. A ellos se le suman dos naciones caribeñas que limitan con Venezuela: Trinidad y Tobago y Guyana. Ambas se comprometieron a colaborar en las acciones necesarias para combatir a los Soles, permitiendo además la navegación de barcos estadounidenses en sus aguas. Lee más: Duro golpe al narcotráfico: EE. UU. incauta USD 470 millones en drogas

EE. UU. a la ofensiva contra los carteles

El cerco internacional crece y el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, en una reunión de gabinete con Donald Trump, destacó el apoyo de países latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico. "Vamos a detener la entrada de drogas y estamos teniendo incautaciones récord. Pero otra cosa es construir una coalición internacional contra este flagelo". Para Rubio ha sido un trabajo conjunto de la administración Trump y resaltó que "por primera vez en la historia moderna, estamos verdaderamente a la ofensiva contra los carteles organizados que están inundando nuestras ciudades con veneno, veneno mortal." Sin embargo no hizo ninguna referencia al despliegue de barcos de guerra en el Caribe. Lea también: Venezuela pide apoyo a la ONU por las "amenazas" de EE. UU.

Colombia se alinea con Maduro

El presidente Colombiano, Gustavo Petro, rechaza lo que considera una excusa de Estados Unidos para intervenir en otros países. Petro se alienó con le discurso de Nicolás Maduro y negó la existencia del grupo narcotraficante en el régimen venezolano. "El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen.". Sin embargo, el mandatario colombiano admitió que desde su país vecino si se moviliza droga "El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio."