Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que no viajen ni permanezcan en Venezuela

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela advirtió a sus ciudadanos que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal.

La Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela (VAU) también indicó que los estadounidenses podrían estar expuestos a torturas durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles.

Este anuncio ocurre después que Donald Trump desplegara tres buque de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas.

Asimismo, el 7 de agosto el Gobierno estadounidense aumentara a USD 50 millones la recompensa por "información que conduzca al arresto" del dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico.

La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4 000 marines. Washington desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, que considera una organización criminal.

La Casa Blanca dijo el martes que Trump usaría "todos los medios" para detener el narcotráfico al preguntársele la posibilidad de un envío de militares al país caribeño.

"El presidente Trump ha sido muy claro y consistente, está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia", dijo la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt.

Leavitt describió al gobierno venezolano como un "cartel del narcoterror". "Y Maduro, según la perspectiva de esta administración, no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de ese cartel que ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas hacia este país", agregó la portavoz.

Maduro anunció el lunes que desplegaría 4,5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Washington.