Cuatro muertos y 10 heridos en un tiroteo durante una fiesta infantil en California, Estados Unidos

Las autoridades investigan un tiroteo ocurrido en un restaurante de la ciudad y apuntan a que pudo tratarse de un ataque dirigido.

   
    Lugar del tiroteo. ( Foto: Internet. )
user placeholder

Redacción
Cuatro personas fallecieron y otras diez resultaron heridas durante un ataque armado registrado la noche del sábado en Stockton, al norte de California, Estados Unidos. El hecho ocurrió cuando se celebraba una fiesta de cumpleaños infantil en un restaurante local, según confirmaron autoridades del condado de San Joaquín.

De acuerdo con la información preliminar, el tiroteo se desató poco antes de las 18:00 hora local y provocó un amplio despliegue de policías y equipos de emergencia. Aunque entre las víctimas hay menores y adultos, no se han revelado identidades ni detalles sobre la gravedad de los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

Se sigue investigando el motivo del ataque

La oficina del sheriff indicó que los investigadores manejan la posibilidad de que el ataque haya sido selectivo. El equipo de detectives continúa recopilando testimonios y evidencias para esclarecer qué motivó la agresión y quién sería el responsable.

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, lamentó el suceso y expresó su indignación en redes sociales. Señaló que una celebración infantil jamás debería convertirse en un escenario de violencia y aseguró que la comunidad exige respuestas y acciones contundentes para evitar que tragedias como esta se repitan.

