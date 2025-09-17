Celebridades lanzan mensaje exigiendo un alto al fuego en Gaza

Un grupo de figuras destacadas del mundo del cine, la música y el activismo, entre ellas Billie Eilish, Cillian Murphy y Joaquin Phoenix, se han unido para participar en un video lanzamiento de la campaña Together For Palestine, en el que piden un inmediato cese del fuego en Gaza.

El clip, de aproximadamente un minuto de duración, fue publicado poco antes del concierto benéfico que se realizará en Londres el 17 de septiembre de 2025. En él, los artistas expresan apoyo a la causa de la población palestina y llaman a una respuesta urgente por parte de gobiernos y ciudadanos para detener lo que denominan “la matanza” y la crisis humanitaria en curso.

LEA: Israel abre una segunda carretera durante 48 horas para forzar la salida de ciudad de Gaza

Además de Eilish, Murphy y Phoenix, el video incluye a otras figuras como Steve Coogan, Brian Cox y Peter Gabriel, así como a activistas y personalidades internacionales. En una de las líneas más contundentes, Brian Cox sostiene: “Tenemos que decir la verdad en nombre del pueblo de Palestina”. Steve Coogan añade: “Es importante hablar ahora, no cuando esto termine; mientras está pasando”.

La producción del video tiene como fin no solo generar consciencia, sino también fomentar la participación de los usuarios, la presión sobre autoridades y gobiernos, y el apoyo a campañas pacíficas.

LEA: La viuda de Charlie Kirk publica un emotivo video del activista junto a su hija

El video sirve además como antesala al concierto Together For Palestine, que se llevará a cabo en el OVO Arena Wembley de Londres, con transmisión en vivo.

Entre los artistas que se presentarán figuran James Blake, Bastille, Jamie xx, entre otros. El objetivo del evento es recaudar fondos para organizaciones palestinas dedicadas a la ayuda humanitaria, como Palestine Children’s Relief Fund, Taawon y Palestine Medical Relief Service.