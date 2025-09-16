La viuda de Charlie Kirk publica un emotivo video del activista junto a su hija

La esposa del activista conservador y defensor de Donald Trump, Charlie Kirk, compartió en redes sociales un emotivo video en el que se puede ver a su difunto esposo en un momento íntimo y familiar, jugando con su hija pequeña mientras la sostiene sobre sus piernas.

En el clip, Kirk le cuenta a su hija la historia de cómo conoció a su madre. Relata con ternura que todo comenzó con una entrevista de trabajo, y que, tras conversar por unos minutos, supo de inmediato que quería invitarla a salir. Esa primera conversación daría inicio a la relación con quien más tarde se convertiría en su esposa.

El video rápidamente se viralizó, alcanzando miles de visualizaciones y reacciones, tanto por el tono emotivo del relato como por la imagen poco conocida de Kirk en su faceta de padre. En redes sociales, muchos usuarios expresaron su respeto y condolencias a la familia, destacando la sensibilidad del momento.

Tras su fallecimiento, su esposa publicó un mensaje en el que reafirma su intención de mantener vivo el legado de Kirk. "Hace días, mi esposo fue a ver el rostro de su Salvador. Quería ser recordado por su coraje. Ahora está llevando la gloriosa corona del mártir", menciono.

El video no solo conmovió a sus seguidores, sino que también ha sido interpretado como un recordatorio del lado humano detrás de figuras públicas fuertemente polarizadas.