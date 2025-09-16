Israel comete genocidio en Gaza, afirma comisión investigadora de la ONU

El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado indica que existen motivos razonables para concluir que cuatro de los cinco actos genocidas definidos por el derecho internacional se han llevado a cabo desde el inicio de la guerra contra Hamás en 2023.

Estos actos son: matar a miembros de un grupo, causarles graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones destinadas a destruir al grupo e impedir nacimientos.

Como prueba de la intención de actos genocidas, el informe cita declaraciones de líderes israelíes, incuido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y el patrón de conducta de las fuerzas armadas israelíes.

El análisis jurídico de 72 páginas de la comisión de la ONU cita ejemplos que incluyen la escala de asesinatos, bloqueos a la ayuda, el desplazamiento forzado y la destrucción de una clínica de fertilidad, lo que apoya los hallazgos de grupos de derechos humanos y otros organismos que han llegado a la misma conclusión.

"Se está produciendo un genocidio en Gaza", declaró la presidenta de la comisión Navi Pillay, quien fue jefa de derechos humanos de la ONU y presidenta del tribunal internacional sobre el genocidio de Ruanda.

"La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las más altas esferas de las autoridades israelíes, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza", agregó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó categóricamente el informe, calificándolo de "distorsionado y falso".

Un portavoz acusó a la comisión de actuar como "representante de Hamás" y de basarse "totalmente en falsedades de Hamás" que ya habían sido "completamente desmentidas".

El ejército israelí ha ordenado a cientos de miles de palestinos que evacuen la ciudad de Gaza antes de una ofensiva terrestre para conquistarla.

El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta al ataque sin precedentes liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que, según las autoridades israelíes, murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes

Al menos 64.905 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.

La mayor parte de la población también ha sido desplazada repetidamente; se estima que más del 90% de las viviendas han resultado dañadas o destruidas; los sistemas de salud, agua, saneamiento e higiene han colapsado; y expertos en seguridad alimentaria respaldados por la ONU han declarado una hambruna en la ciudad de Gaza.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 para investigar todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

La "intención de destruir"

La Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948, adoptada tras el asesinato en masa de judíos por la Alemania nazi, define el genocidio como crímenes cometidos "con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal".

Para que se considere genocidio, debe haberse cometido al menos uno de cinco actos.

El informe de la comisión alega que las autoridades y las fuerzas israelíes han cometido cuatro de esos cinco actos de genocidio contra los palestinos en Gaza:

Matar a miembros del grupo mediante ataques a objetos protegidos; Ataques contra civiles y otras personas protegidas; y la imposición deliberada de condiciones que causan muertes.

Causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo mediante ataques directos contra civiles y bienes protegidos; maltrato severo a detenidos; desplazamiento forzado; y destrucción del medio ambiente.

Imponer deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción total o parcial del grupo mediante la destrucción de estructuras y tierras esenciales para los palestinos; destrucción y negación del acceso a servicios médicos; desplazamiento forzado; impedir que la ayuda esencial, el agua, la electricidad y el combustible lleguen a los palestinos; violencia reproductiva; y condiciones específicas que afectan a los niños.

Imponer medidas destinadas a impedir nacimientos mediante el ataque de diciembre de 2023 contra la mayor clínica de fertilidad de Gaza, que, según se informa, destruyó alrededor de 4.000 embriones, 1.000 muestras de esperma y óvulos no fecundados.

La Convención sobre el Genocidio indica que para cumplir con la definición legal de genocidio, también debe establecerse que el autor cometió cualquiera de esos actos con la intención específica de destruir al grupo, total o parcialmente.

La comisión afirma haber analizado las declaraciones de los líderes israelíes y alega que el presidente Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant "han incitado a la comisión de genocidio".

También afirma que "la intención genocida fue la única inferencia razonable" que se podía concluir del patrón de conducta de las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza.

La comisión añade que el patrón de conducta incluye matar intencionalmente y causar graves daños a un número sin precedentes de palestinos utilizando munición pesada; ataques sistemáticos y generalizados contra lugares religiosos, culturales y educativos; e imponer un asedio a Gaza y provocar hambruna a su población.

El gobierno de Israel insiste en que sus esfuerzos se dirigen únicamente a desmantelar las capacidades de Hamás y no a la población de Gaza. Afirma que sus fuerzas operan de conformidad con el derecho internacional y toman todas las medidas posibles para mitigar los daños a la población civil.

La comisión de investigación alega que las fuerzas israelíes atacaron intencionalmente la mayor clínica de fertilidad de Gaza.

"Desde el 7 de octubre de 2023, el primer ministro Netanyahu prometió infligir lo que dijo sería una 'venganza poderosa' contra 'todos los lugares donde Hamás está desplegado, se esconde y opera en esa ciudad malvada; los reduciremos a escombros'", declaró Pillay en una entrevista con la BBC.

"Su uso de la frase 'ciudad malvada' en la misma declaración implicaba que consideraba responsable a toda la ciudad de Gaza y como un blanco de venganza. Y les dijo a los palestinos que 'se fueran ahora porque operaremos con fuerza en todas partes'".

La comisión citó al exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quien declaró días después del 7 de octubre de 2023 que Israel estaba "combatiendo animales humanos, y actuaremos como corresponde". El presidente Herzog, por su parte, declaró que "toda una nación es responsable".

Pillay agregó: "Nos llevó dos años recopilar todas las acciones y llevar a cabo hallazgos basados en hechos, verificar si eso había sucedido... Solo los hechos te pueden guiar. Y solo puedes amparar (esos hechos) bajo la Convención sobre el Genocidio si los actos se cometieron con esa intención".

La comisión afirma que los actos de los líderes políticos y militares israelíes son "atribuibles al Estado de Israel" y que, por lo tanto, este "es responsable de no haber prevenido el genocidio y la comisión de genocidio, y de no haber castigado el genocidio".

También advierte que todos los demás países tienen la obligación inmediata, en virtud de la Convención sobre el Genocidio, de "prevenir y castigar el delito de genocidio", empleando todas las medidas a su alcance. De no hacerlo, señala, podrían ser cómplices.

"No hemos llegado al extremo de señalar a las partes como co-conspiradoras o cómplices del genocidio. Pero ese es el trabajo continuo de esta comisión. Se llevará a cabo", declaró Pillay.

Varias organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos, expertos independientes de la ONU y académicos también han acusado a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza.