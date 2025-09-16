Israel confirma haber atacado el puerto de Hudaydah en Yemen

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ejercito-israeli target=_blank>Ejército israelí</a> confirmó haber atacado este martes el puerto de Hudaydah</b>, en la costa del Mar Rojo en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/yemen target=_blank>Yemen</a></b>, como respuesta a los recientes ataques de los rebeldes hutíes contra territorio <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-demanda-difamacion-the-new-york-times-JC10120494 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/machu-picchu-puede-perder-titulo-nueva-maravilla-mundo-advierte-new7wonders-IB10118257 target=_blank></a></b>