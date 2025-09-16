Israel confirma haber atacado el puerto de Hudaydah en Yemen

El Ejército israelí confirmó haber atacado este martes el puerto de Hudaydah, en la costa del Mar Rojo en Yemen, como respuesta a los recientes ataques de los rebeldes hutíes contra territorio israelí.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una infraestructura militar del régimen terrorista hutí en el puerto de Hudaydah", señaló un comunicado castrense, que acusó a los insurgentes de utilizar esas instalaciones para transportar armas suministradas por Irán y lanzar ataques contra Israel y sus aliados.

Según el Ejército, el ataque respondió a los ataques hutíes con drones y misiles. "Seguiremos actuando con fuerza contra los repetidos ataques del régimen terrorista hutí", advirtió.

Los rebeldes, aliados de Irán, comenzaron a disparar proyectiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, desatada por los ataques del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023. Pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, los lanzamientos han continuado.

A comienzos de septiembre, un dron hutí impactó en el aeropuerto internacional Ramon, en el sur de Israel, y en mayo un proyectil alcanzó el aeropuerto de Tel Aviv.

Israel, por su parte, ha bombardeado en varias ocasiones Saná, la capital yemení, y otras zonas bajo control de los insurgentes, donde murieron el primer ministro hutí y once miembros de su gabinete.

