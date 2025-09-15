Machu Picchu puede perder el título de Nueva Maravilla del Mundo, advierte New 7 Wonders

La ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú, puede perder su título de Nueva Maravilla del Mundo si se mantienen problemas como la alta presión del turismo sin gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo de afectación al patrimonio histórico y prácticas irregulares vinculadas a la venta de entradas, advirtió la organización New 7 Wonders.

LEA: La presidencia de Perú celebra triunfo del pan con chicharrón en concurso de Ibai Llanos

La organización señaló, en un comunicado difundido este lunes por medios locales de Perú, que los principales responsables de la toma de decisiones a nivel del Gobierno nacional, local y del Congreso peruano han recibido desde hace tiempo sus propuestas para implementar un plan estratégico de transformación de Machu Picchu.

"La permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción depende de ello, lo cual sigue siendo nuestro objetivo primordial", remarcó el comunicado, que fue suscrito el sábado pasado en Zurich por el director de la organización, Jean-Paul de la Fuente.

Recordó que Machu Picchu fue elegida por votación popular en internet en 2007 como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo y desde entonces ha sido "un símbolo de orgullo para el Perú y un patrimonio New 7 Wonders de valor universal".

Tras agregar que la zona también es afectada en los últimos tiempos por "conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes", remarcó que esos factores "podrían seguir afectando la imagen del Perú" e incluso "comprometer la credibilidad de Machu Picchu" como una de las nuevas 7 maravillas del mundo.

Por ese motivo, reiteró la importancia de continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión de Machu Picchu.

LEA: México: Un camión de refresqueros cae en un socavón en Iztapalapa