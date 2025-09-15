Machu Picchu puede perder el título de Nueva Maravilla del Mundo, advierte New 7 Wonders

La ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/peru-gana-mundial-desayunos-con-pan-con-chicarron-KA10109223 target=_blank> Perú</a>, puede perder su título de<b> Nueva Maravilla del Mundo </b>si se mantienen problemas como la alta presión del turismo sin gestión sostenible, el<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/presidencia-peru-celebra-triunfo-pan-con-chicharron-concurso-ibai-llanos-DA10109468 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/mexico-un-camion-refresquero-cae-en-un-socavon-en-iztapalapa-BB10114511 target=_blank></a></b>