México: Un camión de refresqueros cae en un socavón en Iztapalapa

<b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/mundo-hay-mas-ninos-sobrepeso-que-bajo-peso-primera-vez-historia-desnutricion-sobrepeso-unicef-FB10114144 target=_blank>En el mundo hay más niños con sobrepeso que con bajo peso por primera vez en la historia</a> Los reportes preliminares apuntan a<b> que la falla se originó por problemas en la red de drenaje</b>, la <b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/metrovia target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/redes-sociales target=_blank></a><b></b> <b></b><b></b>