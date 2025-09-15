México: Un camión de refresqueros cae en un socavón en Iztapalapa

De acuerdo con la alcaldesa Aleida Alavez, no se reportaron personas lesionadas . Autoridades locales llegaron al sitio minutos después de que el pavimento comenzara a hundirse, pero el peso del vehículo terminó por arrastrarlo al interior del agujero.

Un camión repartidor de refrescos cayó en un enorme socavón que se abrió en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México , el pasado sábado 13 de septiembre.

Los reportes preliminares apuntan a que la falla se originó por problemas en la red de drenaje, la cual, por su antigüedad, colapsó en ese tramo de la vía.

El incidente ocurrió en la intersección de Avenida 5 y Calle 3, colonia Renovación, un punto cercano al Parque Cuitláhuac, la FES Zaragoza y la Utopía Olini. La estación más próxima es Tepalcates, de la Línea A del Metro.

Usuarios en redes sociales ya han señalado la ubicación en Google Maps y la han bautizado de manera irónica como el Socavón del Bienestar, lo que generó cientos de comentarios y memes sobre la infraestructura en la capital.

Este hecho se suma a la reciente tragedia en la misma alcaldía, ocurrida apenas cuatro días antes, cuando la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia dejó 13 personas fallecidas y decenas de heridos.