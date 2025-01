Caroline Darian, hija de Gisèle Pelicot, revela cómo descubrió los crímenes de su padre en su libro

El 19 de diciembre de 2024, los tribunales de Aviñón concluyeron el caso contra Dominique Pelicot, quien fue condenado por drogar y permitir que decenas de hombres abusaran sexualmente de su esposa, Gisèle Pelicot, durante casi una década.

La sentencia a 50 hombres involucrados en los abusos superaron los 400 años de cárcel en total.

Los hechos salieron a la luz en 2020, cuando un guardia de seguridad de un supermercado descubrió a Dominique Pelicot grabando a mujeres de manera sospechosa. La investigación posterior reveló cientos de videos e imágenes de los abusos, almacenados en una carpeta titulada “Abusos”, en la que se mostraba como decenas de hombres desconocidos se aprovechaban de Gisèle Pelicot mientras estaba inconsciente.

Los investigadores informaron a la familia Pelicot sobre los hechos en noviembre de 2020, lo que desató una serie de revelaciones desgarradoras para sus hijos, especialmente para Caroline Darian, quien relata su experiencia en el libro I’ll Never Call Him Dad Again No volví a llamarlo papá).

En su relato, Darian describe cómo fue informada sobre los abusos a su madre el 3 de noviembre de 2020, por un mensaje de voz de un teniente de policía. En los días posteriores, Darian descubre la magnitud del control y la violencia ejercida por su padre sobre su madre, incluyendo una enorme deuda que Gisèle desconocía. Este proceso devastador culminó en una crisis nerviosa de Caroline, quien fue ingresada en un hospital.

Además de enfrentar su propio trauma, Caroline Darian convirtió su lucha personal en un movimiento contra la sumisión química a través de la organización M’endors Pas, y en 2022 publicó un libro que detalla la historia de su familia, lo que ha provocado un importante debate sobre la violencia doméstica y el abuso de sustancias. La novela se ha traducido al inglés y estará disponible en español a partir del 22 de enero de 2025.