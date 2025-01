Melania Trump dice que sí vivirá en la Casa Blanca

Melania Trump estuvo ausente durante gran parte de la campaña electoral de 2024, así como durante el juicio en Nueva York en el que su marido fue declarado culpable de 34 delitos graves.

Pero su perfil público aumentó hacia el final de la campaña y desde que Trump ganó el pasado 5 de noviembre.

Como primera dama, Melania Trump prevé impulsar su campaña "Be Best" para el bienestar de los niños, una causa algo indefinida que promovió solo esporádicamente durante el primer mandato de su marido.

"Continuaré con Be Best y también ampliaré Be Best", declaró al programa.

También estrenará una película biográfica, tras publicar en octubre sus memorias. La idea fue suya, dijo.

Según ella, sus prioridades son "ser madre, ser primera dama y ser esposa". Barron, que estudia en la universidad en Nueva York, "vendrá de visita", añadió.

"Tal vez algunas personas me vean como la esposa del presidente, pero yo me valgo por mí misma, soy independiente", contó Melania Trump.

"No siempre estoy de acuerdo con lo que dice o hace mi marido", agregó. "Le doy mi consejo, y a veces me escucha, a veces no, y no pasa nada".