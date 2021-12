Masacres carcelarias en Ecuador: aún sin responsables

“Todas las investigaciones se han iniciado de oficio y los familiares también han puesto denuncias", expone. Actualmente son 13 los procesos abiertos por el delito de asesinato relacionado a las masacres carcelarias, sin embargo Vejar precisa que esta cifra “no significa que no se hayan abierto más, lo que sucede es que por cada hecho violento se han ido adhiriendo investigaciones (...) no es que por una noticia de delito se investiga un solo fallecimiento”.

"¿QUIÉN VA IR PRESO POR ESTA SITUACIÓN?"

Esperar dos años para Alex Burbano sonaría a una eternidad. Su hermano Eduardo fue una de las víctimas de la masacre en la Penitenciaría de Guayaquil, el pasado 28 de septiembre, pese a que ya había cumplido el 60% de su pena por tenencia de droga, no alcanzó a salir con vida.

Ahora Alex y su familia buscan justicia, pero nada es fácil, "el día que lo encontramos a mi hermano nos exigían poner una denuncia, pero nosotros decíamos a quién vamos a denunciar, sino sabíamos el proceso".

Así Alex cuenta que ha estado al vaivén de las contradicciones de las autoridades, “es un proceso muy lento porque yo al principio fui a la Defensoría del Pueblo, pero me mandaron a la Defensoría Pública porque me iban ayudar con un abogado, allí no sabían nada, y me mandaron de regreso”.

Poner la denuncia para que se abra una investigación formal por la muerte de Eduardo ha sido un tipo de consuelo, dice Alex, pero todavía las respuestas a sus preguntas tardan, "¿quién va a ir preso por esta situación? Todo hecho tiene un culpable (...) Lo que se está buscando es que el Estado nos diga por lo menos qué es lo que sucedió".