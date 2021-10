Crisis carcelaria: centro de apoyo en Guayaquil no sirvió para entregar información a familiares

"Ayer vino mi hermano, estuvo aquí toda la mañana y toda la tarde y no le dieron información, él mismo nos dijo que ya no viniéramos aquí, sino a la Penitenciaría", describe Roberto Muñiz, quien busca a su hermano Kevin, sentencia a dos años de prisión. Teme que haya sido una de las víctimas, pues se encontraba en el pabellón cinco, uno de los más violentos.

Hoy en el Coliseo Abel Jiménez Parra ubicado en el parque Samanes, en Guayaquil, ya no hubo filas. En cambio, estaba casi vacío, pues fueron pocos los familiares de los reos fallecidos que acudieron a este centro, que fue habilitado por el Gobierno como punto informativo.

En la misma búsqueda se encuentra Carlos Valón quien viajó toda la madrugada desde Playas; hace tres días que no sabe nada de su hermano. “A las 8 de la mañana estaba en la PJ, no sabía que tenía que venir directamente acá, pero de aquí me voy a la PJ para saber si puede averiguar de mi hermano”.

Así muchas de las familias que han llegado hasta el coliseo, donde Guillermo Lasso anunció que sería un punto de información, peregrinan de un lado a otro buscando respuestas. Mientras tanto, en los exteriores de la morgue de Guayaquil, a pesar del intenso sol, el escenario fue distinto. Allí sí cientos de personas con rostros llorosos y arrimados a los cercos esperaron por horas.