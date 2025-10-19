Aunque el paro nacional ha sido focalizado, desacelera el crecimiento económico de los próximos años

Es un ciclo que se ha repetido cada dos o tres años en Ecuador: el Gobierno elimina el subsidio al diésel y estallan las movilizaciones que dejan graves pérdidas económicas. Así ocurrió en 2019, 2022 y ahora en el paro nacional de 2025, cuyo foco se concentra en la provincia de Imbabura. Según datos de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), USD 80 millones de pérdidas se han generado a raíz de las protestas y la situación continúa empeorando. Lo mismo señala David Guevara, presidente de la Cámara de Comercio del cantón Antonio Ante, uno de los puntos más afectados por las protestas. "Todavía no nos hemos repuesto de los paros de 2019 y 2022, así como de la pandemia". Calcula que hasta el 2030 sus agremiados lograrían recuperarse de las pérdidas económicas que vienen acarreando desde hace seis años, siempre y cuando haya compensaciones del Gobierno Nacional u otros incentivos. "No queremos condonaciones, sino que haya financiamiento". Cita que hay aproximadamente USD 12,6 millones en pérdidas, como un balance global, en el presente año. De ese total, USD 8 millones corresponden al sector textil por el feriado que se perdió, días de ventas inconclusas y producción que no se pudo entregar a las cadenas. Asimismo, están a destiempo con las materias primas y otros servicios comerciales. Le puede interesar: La Confeniae se declara en movilización permanente y rechaza la consulta popular

"Queremos créditos blandos a mediano y largo plazo, los cuales nos permitirán ser más competitivos para reactivar al sector económico en las áreas textil, gastronómica y agricultura".

David Guevara, presidente de la Cámara de Comercio de Antonio Ante

Tiempo de recuperación

Para el economista Larry Yumibanda Montiel, las pérdidas económicas del actual paro nacional son mínimas frente a las que se generaron, en las movilizaciones de 2019 y 2022, que superaron los USD 1 000 millones por cada una. ¿En cuánto tiempo se recuperará la economía del país? Este año no se va a sentir tanto el impacto, porque las previsiones de crecimiento van a ser del 3,8%, explicó el experto. A lo mejor se suavizan un poco y llegan a 3,6%. O sea, estadísticamente, no es tan significativo el cambio. "El asunto radica es que si esto (las protestas) se profundiza, se puede generar alguna consecuencia un poco mayor". Sin embargo, como el paro ha sido focalizado, el impacto es débil. A la par de esto, los ciclos de paros han contribuido al bajo crecimiento económico de los últimos 10 años. El Gobierno publicó, cuando hizo el presupuesto, un documento que se llama la programación presupuestaria cuatrimestral. Para el 2026, la tasa de crecimiento se ubicará en 1,8%. Entonces, habrá una disminución. Y para el 2027 será 2,4%. En 2028 y 2029 se dará un 2% por cada año. "Esto sí preocupa porque, en el caso de que las protestas se resuelvan hoy, eso no va a alterar los niveles de crecimiento hasta el 2029".

Otras proyecciones

Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la CIP, coincide en que el paro de la Conaie de este año, comparado con el de 2019 y 2022, ha sido mucho más leve. Considera que es muy difícil afirmar que la economía se recuperará hasta 2030. Más bien, lo que va a pasar es que habrá menos expectativas de crecimiento a largo plazo. Es complicado cuantificar. Se genera menos inversión y hay pocas expectativas de los agentes económicos. El sector con mayores afectaciones es el comercio, porque no hay ventas. Lo mismo pasa en las cadenas productivas. También es preocupante lo que sucede en el turismo. En cuanto a la parte industrial, si bien hay plantas que están paradas algunos días, también se debe analizar la cadena logística porque se están generando mayores costos. A futuro, para recuperar las pérdidas, lo que se debe hacer es que Imbabura vuelva a su estado de tranquilidad. Una vez que pase esto, se abrirán los negocios y se podrán medir los efectos con mayor efectividad. El economista Walter Spurrier coincide en que el paro de la Conaie, de este año, no ha sido devastador como los anteriores. Únicamente ha lesionado seriamente al comercio de Imbabura, del norte de Pichincha y en cierto grado a la del Carchi. No ha incidido en un sector considerado clave de la economía. Las actuales movilizaciones tampoco incidirán en una reducción importante del Producto Interno Bruto (PIB). A su juicio, el Gobierno ha logrado mantener lo del alza del diésel y luego cualquier tipo de compensación que entreguen a los pueblos o comunidades. No sería un costo económico, sería un costo fiscal.

"El país ha salido fortalecido, porque también se ha dejado sentado que no necesariamente los paros de la Conaie tienen que significar la toma de la capital por parte de los indígenas y del grueso de las de las capitales provinciales".

Con relación a las movilizaciones de 2019 y 2022, es muy complicado afirmar si hubo una recuperación. Estos paros hicieron que se desgaste la buena imagen que tenía el movimiento indígena a escala nacional. El costo que ha sufrido el país es muchísimo más pequeño en la economía. "Pienso que el Ecuador ha ganado en estabilidad política".