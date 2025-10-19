Aunque el paro nacional ha sido focalizado, desacelera el crecimiento económico de los próximos años

Es un ciclo que se ha repetido cada dos o tres años en Ecuador: el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/eliminacion-subsidios-diesel-fondo-monetario-internacional-MB10118730 target=_blank>Gobierno elimina el subsidio al diésel</a></b> y estallan las movilizaciones que dejan graves pérdidas económicas. Así ocurrió en 2019, 2022<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paro-nacional-ECUADOR-2025 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/confeniae-movilizacion-amazonia-consulta-popular-FK10297020 target=_blank></a></b>