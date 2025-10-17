Política
El Gobierno diseña un plan para reactivar el comercio y el turismo, en Imbabura

El lunes se presentará en las mesas de diálogo, un programa de incentivos y medidas de alivio económico.

   
Ni la derogatoria de la eliminación del subsidio, ni el congelamiento del precio del diésel son opciones que el gobierno vaya a incluir en el diálogo del lunes, dijo el ministro Harold Burbano quien afirma que ese día se presentará un plan para reactivar a Imbabura.

Según las conversaciones previas, el gobierno y los dirigentes el paro se reunirán ese día en Otavalo, para buscar soluciones.

El gobierno prepara medidas para reactivar el sector productivo, turístico y agrícola de los cantones y parroquias de Ibarra, Atuntaqui, Otavalo y Cotacahi afectados por la paralización.

Según el ministro de Inclusión Económica y Social Harold Burbano se han destinado USD 2,5 millones para créditos a pequeños y medianos emprendedores y comerciantes a través de la banca pública y privada con condiciones especiales para solventar las pérdidas que aún no tienen un monto global calculado.

Quote

“Impulsos económicos tanto crediticios a través de Banecuador, la banca pública”.

También medidas de alivio para el sector turístico que por octubre no cancelará las planillas del IESS y probablemente varios impuestos y algo más.

Quote

“Lo que queremos hacer es una campaña nacional para que las personas puedan volver a Imbabura, que los mismos quiteños podamos salir en los próximos feriados y fines de semana ir a Imbabura y volver a revitalizar”.

En la zona rural de Imbabura el gobierno aspira incorporar en su registro social a 55 mil nuevas familias para que reciban los bonos de la pobreza, pensión a adultos mayores, pensión mis mejores años, pensión por discapacidad y otros.

Quote

“En estos momentos tenemos ya una brigada del registro social recorriendo las zonas en donde se permite obviamente ingresar”.

Sobre lo que si se podría avanzar es en una posible focalización de incentivos y quizá la extensión de las compensaciones para el sector agrícola que usa diésel y del transporte de Imbabura, eso dependerá de que se liberen y despejen las vías hasta el lunes.

