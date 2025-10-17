Ecuador
Paro Nacional: Imbabura entra a su cuarto fin de semana con cierres viales, manifestaciones y negocios cerrados

En Atuntaqui, el ritmo aumenta de a poco, pero Otavalo y Cotacachi siguen sitiadas. Se intenta un nuevo acercamiento entre el gobierno y los dirigentes.

   
La Panamericana y otras vías que conectan la sierra norte del país continúan cerradas. Hay bloqueos cada 100 metros. Algunos resguardados por manifestantes que decidieron continuar con la paralización a pesar del anuncio inicial de acuerdos con el gobierno.

En medio de esta tregua, en Otavalo se vivieron escenas de dolor por el cortejo fúnebre que acompañó el féretro de José Guamán, un comunero que murió luego de recibir un impacto de proyectil en su pecho en el contexto de las manifestaciones.

Le puede interesar: Paro en Imbabura: la Fiscalía abrió una investigación por los fallecidos y las agresiones a la prensa

La caravana salió desde Cachiviro, la comunidad donde vivía Guamán, y recorrió 10 kilómetros hasta el Parque los Dinosaurios en Otavalo, donde se produjo su deceso. Lo acompañaron miles de personas.

Mientras tanto, en la ciudad, los negocios permanecen cerrados. Esta es la calle Bolívar, altamente comercial. Hoy se ve así. Las puertas cerradas son la constante en las calles Salinas y Roca y en el redondel del Danzante. Casi el 95 % de los locales siguen cerrados.

Esto en parte por amenazas de comuneros que permiten abrir solo a las farmacias.

En Cotacachi, ciudad turística, los comercios cerrados son la constante. Aquí hubo abastecimiento de víveres entre el miércoles y jueves y se permitió el trabajo de los locales comerciales. En los mercados hay desabastecimiento y pocas ventas.

Los pocos locales abiertos, de venta de artículos de cuero, característicos de esta ciudad, no reciben clientes, los afectados son principalmente artesanos.

En esa ciudad hubo atención médica a personas heridas en las manifestaciones. Este fue uno de los acuerdos del diálogo entre una parte de la dirigencia y el gobierno.

Lea: Los bloqueos en Imbabura continuarán hasta el lunes 20 de octubre, cuando se espera la llegada de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira

Se prevé que el lunes se retomen las conversaciones con las autoridades gubernamentales. Mientras tanto, los comuneros indican que se mantendrán los bloqueos y los negocios cerrados.

