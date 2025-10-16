Política
16 oct 2025 , 19:14

Paro en Imbabura: la Fiscalía abrió una investigación por los fallecidos y las agresiones a la prensa

En el hospital de Ibarra, donde atendieron al comunero José Huamán, fallecido tras un impacto de bala, ingresaron otros 13 heridos.

   
La Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, informó a la asamblea sobre las investigaciones penales abiertas en Imbabura en el contexto del paro.

Tras el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas del pasado martes, en Otavalo, que dejó como resultado la muerte del indígena José Guamán, se abrió un expediente en la unidad de uso ilegítimo de la fuerza.

Pero otros 13 heridos ingresaron al mismo hospital, el San Vicente de Paúl de Ibarra, por heridas de bala, de arma de fuego u objeto contundente. Cada caso se investiga de forma individual.

La Fiscalía también abrió una indagación penal por la agresión policial que sufrió el asistente de cámara de Ecuavisa, Santiago Gil, y realiza diligencias con la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Comunicación para identificar a otros miembros de la prensa que fueron vulnerados. A nivel nacional por el paro:

“El delito por el que más denuncias existen en el paro es paralización de un servicio público, que registra 33, otros delitos son extralimitación de un acto de servicio, incitación a la discordia, asociación ilícita, terrorismo, secuestro e instigación”.

La investigación por la muerte del comunero de Cotacachi, Efrain Fuerez, que ocurrió el 28 de septiembre, sigue en curso y abrieron otra por el fallecimiento de Rosa Elena Paqui en Loja.

El director de la Fiscalía aseguró que las autopsias de las víctimas del paro no las realiza personal policial o funcionarios que dependen del ejecutivo.

Para garantizar independencia destinan un médico legista de la Fiscalía y otro civil, así como un veedor de las comunidades indígenas, un familiar o abogado particular para que esté presente en el procedimiento.

