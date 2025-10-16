El gobierno ofrece reparar a familiar de manifestantes muertos y heridos de gravedad en el contexto del paro

Anunció que el gobierno tiene un <b>plan para reactivar Imbabura</b> y que trabajarán en mecanismos de <b>reparación a las familias </b>de los dos <b>comuneros fallecidos</b>, así como a los <b>heridos</b> de gravedad, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/dos-dirigentes-mantienen-la-posicion-de-continaur-con-el-paro-nacional-NL10286391 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/situacion-otavalo-ambiente-segundo-dia-protestas-IE10278808 target=_blank></a></b>