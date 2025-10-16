Política
16 oct 2025 , 15:57

El gobierno ofrece reparar a familiar de manifestantes muertos y heridos de gravedad en el contexto del paro

La provincia de Imbabura permanecerá militarizada pese al anuncio del gobierno sobre el fin del paro.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Fabiola Santana
Canal WhatsApp
Newsletter

Pese a las movilizaciones la noche de este miércoles 15 de octubre en Otavalo, para el gobierno nacional, la paralización se levantó tras los diálogos con los dirigentes de la FICI y UNORCAC.

Esta mañana, en una entrevista radial, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó a las protestas de las últimas horas como un brote que forma parte del proceso.

Quote

“He visto en las redes sociales algunas acciones, algunos brotes, pero entiendo perfectamente que esto forma parte de un proceso, vamos a esperar en las próximas horas y veamos también la respuesta nuestra, que es lo que la ciudadanía tiene que evidenciarla”.

Anunció que el gobierno tiene un plan para reactivar Imbabura y que trabajarán en mecanismos de reparación a las familias de los dos comuneros fallecidos, así como a los heridos de gravedad, manifestantes y uniformados.

Lea: Dos dirigentes mantienen la posición de continuar con el paro nacional

Por ahora, se mantiene la militarización de Imbabura. Los 7 mil policías y militares, continúan en esa provincia, donde se prevé que el lunes se instalen las mesas de diálogo entre el gobierno y la dirigencia local.

Pese al anuncio del fin del paro, los periodistas que se desplazaron desde Quito a la cobertura recibieron amenazas y tuvieron que ser evacuados en helicópteros militares, pues no había garantías para seguir con su trabajo.

Le puede interesar: Dirigentes indígenas y el Gobierno llegan a un acuerdo y termina el paro en Imbabura

Temas
heridos
Familias
paro nacional
muertos
indemnización
Zaida Rovira
Ecuador
Imbabura
Noticias
Recomendadas