El gobierno ofrece reparar a familiar de manifestantes muertos y heridos de gravedad en el contexto del paro

Esta mañana, en una entrevista radial, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó a las protestas de las últimas horas como un brote que forma parte del proceso.

Pese a las movilizaciones la noche de este miércoles 15 de octubre en Otavalo , para el gobierno nacional , la paralización se levantó tras los diálogos con los dirigentes de la FICI y UNORCAC .

Anunció que el gobierno tiene un plan para reactivar Imbabura y que trabajarán en mecanismos de reparación a las familias de los dos comuneros fallecidos, así como a los heridos de gravedad, manifestantes y uniformados.

Por ahora, se mantiene la militarización de Imbabura. Los 7 mil policías y militares, continúan en esa provincia, donde se prevé que el lunes se instalen las mesas de diálogo entre el gobierno y la dirigencia local.

Pese al anuncio del fin del paro, los periodistas que se desplazaron desde Quito a la cobertura recibieron amenazas y tuvieron que ser evacuados en helicópteros militares, pues no había garantías para seguir con su trabajo.

