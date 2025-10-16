Dos dirigentes mantienen la posición de continuar con el paro nacional

En una sesión pública, los <b>ánimos estaban encendidos</b>. En más de una ocasión, los comuneros gritaron en contra de los <b>dirigentes</b> que el miércoles llegaron a un <b>acuerdo</b> con el <b>gobierno.</b> Hermosa y otros <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/conaie-acuerdos-imbabura-demandas-nacionales-AL10285500 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>