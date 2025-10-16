Política
16 oct 2025

Dos dirigentes mantienen la posición de continuar con el paro nacional

Aseguran que continuarán con los bloqueos y exigen la retirada de los militares. La Conaie reconoció que no participa en las decisiones que toman los comuneros de Imbabura.

   
Diego Puente
Representantes de 11 comunidades indígenas de Imbabura resolvieron continuar con los bloqueos viales, hasta que exista un documento escrito detallando los posibles compromisos a los que lleguen con el gobierno.

Lo ratificaron en una reunión abierta, este jueves, en el parque Simón Bolívar de Otavalo, con la alcaldesa Anabell Hermosa, de la Revolución Ciudadana, quien medió en el diálogo que se dio la víspera.

Y aunque ayer las bases indígenas desconocieron a sus líderes en Imbabura. Hermosa hizo un llamado a la unidad.

"Pero no desconozcan a sus líderes, porque se rompen, se dividen y eso es lo menos que queremos".

En una sesión pública, los ánimos estaban encendidos. En más de una ocasión, los comuneros gritaron en contra de los dirigentes que el miércoles llegaron a un acuerdo con el gobierno. Hermosa y otros comuneros tuvieron que llamar a la calma.

En el comunicado, el Consejo de Gobierno de la Conaie, que es la máxima autoridad del movimiento indígena, reconoció que no fue convocado a la mesa de diálogo y aunque respetara la decisión de Imbabura y sus estructuras, dijo que las demandas planteadas son de carácter nacional.

Estos episodios son la continuación de lo ocurrido la noche del miércoles. En este video se observa a comuneros buscar a los dirigentes de dos organizaciones que llegaron a los acuerdos para aplicar, según se escucha en el video, justicia indígena por no representar sus intereses.

Eso lo hicieron saber a la propia vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, así lo recoge otro video de redes sociales.

Según Inteligencia Militar, la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), filial de la Fenocin está al frente de las manifestaciones y tiene el apoyo de las organizaciones locales.

Entre los dirigentes que mantienen su posición a favor del paro está Lenin Farinango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, siendo su área de influencia la parroquia la Esperanza, uno de los lugares donde se dan los enfrentamientos más violentos y Pacha Terán, excandidata a la vicepresidencia por Unidad Popular que tiene influencia en Gonzalo Suárez cerca de Otavalo.

“No necesitamos migajas de ninguna alcaldía, no necesitamos migajas para que nos vengan a poner una mesa de diálogo de forma irresponsable”.

La reunión en Otavalo duró cerca de tres horas. Aunque la alcaldesa pidió retirarse a asambleas comunitarias en cada territorio, eso fue rechazado por los comuneros, quienes se mantendrán en los bloqueos.

La alcaldesa llevará al gobierno este lunes los pedidos de las organizaciones que incluyen la desmilitarización de las ciudades y comunidades de Imbabura.

