Dos dirigentes mantienen la posición de continuar con el paro nacional

Y aunque ayer las bases indígenas desconocieron a sus líderes en Imbabura . Hermosa hizo un llamado a la unidad.

Lo ratificaron en una reunión abierta, este jueves, en el parque Simón Bolívar de Otavalo , con la alcaldesa Anabell Hermosa , de la Revolución Ciudadana , quien medió en el diálogo que se dio la víspera.

Representantes de 11 comunidades indígenas de Imbabura resolvieron continuar con los bloqueos viales , hasta que exista un documento escrito detallando los posibles compromisos a los que lleguen con el gobierno.

En una sesión pública, los ánimos estaban encendidos. En más de una ocasión, los comuneros gritaron en contra de los dirigentes que el miércoles llegaron a un acuerdo con el gobierno. Hermosa y otros comuneros tuvieron que llamar a la calma.

En el comunicado, el Consejo de Gobierno de la Conaie, que es la máxima autoridad del movimiento indígena, reconoció que no fue convocado a la mesa de diálogo y aunque respetara la decisión de Imbabura y sus estructuras, dijo que las demandas planteadas son de carácter nacional.

Estos episodios son la continuación de lo ocurrido la noche del miércoles. En este video se observa a comuneros buscar a los dirigentes de dos organizaciones que llegaron a los acuerdos para aplicar, según se escucha en el video, justicia indígena por no representar sus intereses.

Eso lo hicieron saber a la propia vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, así lo recoge otro video de redes sociales.

Según Inteligencia Militar, la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), filial de la Fenocin está al frente de las manifestaciones y tiene el apoyo de las organizaciones locales.

Entre los dirigentes que mantienen su posición a favor del paro está Lenin Farinango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, siendo su área de influencia la parroquia la Esperanza, uno de los lugares donde se dan los enfrentamientos más violentos y Pacha Terán, excandidata a la vicepresidencia por Unidad Popular que tiene influencia en Gonzalo Suárez cerca de Otavalo.