Ecuador
18 oct 2025 , 19:23

La Confeniae se declara en movilización permanente y rechaza la consulta popular

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía es filial de la Conaie y representa a 11 nacionalidades indígenas. Sus dirigentes sesionaron este sábado.

   
    La organización también expresó solidaridad con la provincia de Imbabura. ( Facebook Confeniae )
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), filial de la Conaie y representante de 11 nacionalidades indígenas, anunció este sábado 18 de octubre que se declara en movilización permanente en defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.

La decisión fue adoptada durante una asamblea extraordinaria autoconvocada por los presidentes de las nacionalidades base, con la participación del titular de la Conaie, Marlon Vargas, y otros dirigentes del movimiento indígena.

Entre las resoluciones aprobadas destacan el rechazo a la consulta popular y referéndum convocados para el próximo 16 de noviembre, en especial a la pregunta sobre la conformación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Según la Confeniae, esta propuesta "atenta contra los derechos conquistados" y distrae la atención de la crisis ambiental y social provocada por las actividades petroleras y mineras en la Amazonía.

La organización también expresó solidaridad con la provincia de Imbabura, donde las protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa cumplen 27 días, y condenó la represión y el cierre de radios comunitarias. Además, rechazó la ronda petrolera suroriente y el catastro minero, por considerar que amenazan los territorios ancestrales.

Finalmente, la Confeniae desconoció a la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, entidad adscrita al Ejecutivo, a la que acusa de fomentar la división dentro del movimiento indígena amazónico.

