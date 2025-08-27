Exclusiva: Supuesta pista aérea clandestina sobresale alrededor de una playa de Guayas

La parroquia El Morro es considerada un punto turístico de Guayaquil. Está a pocos kilómetros del cantón Villamil Playas y de la parroquia Posorja, que tiene un puerto marítimo. 6 502 personas viven en esa zona entre calles de tierra, adoquines o asfalto. Al año, El Morro acoge a decenas de turistas en dos eventos importantes: el festival de la lisa y el del chivo morreño. Un viernes, el movimiento es casi nulo. Las calles desiertas y un parque, al pie de la iglesia San Jacinto que data de 1737, está vacío sin niños. Ecuavisa.com fue al lugar tras recibir denuncias ​​​​​​ sobre una supuesta pista aérea clandestina cerca al cantón Playas, zona en disputa por Los Lobos y dos facciones de Los Choneros. En exclusiva, un equipo periodístico constató una infraestructura cuyas características coinciden con una pista clandestina. Está a unos dos kilómetros de distancia de El Morro y a 3.5 kilómetros de la cabecera cantonal de Playas. La pista mide 500 metros de largo. Cuenta con una manga de viento (un cono de tela naranjal para medir la dirección del aire), y dos círculos blancos en cada extremo. Está pavimentada, en medio de un camino de tercer orden y de lo que alguna vez habrían sido piscinas de camaroneras. Desde el cerro El Muerto -que tiene un sendero para visitar una estatua de la Virgen y era un sitio para ciclismo- se puede observar la pista clandestina con un dron. La señal de telefonía e internet es nula y los únicos carros que pasan cerca, circulan por las vías Playas - Puerto El Morro y Nueva vía a Posorja.

La pista aérea clandestina está ubicada a 3.5 kilómetros del cantón Playas. Está cerca también de la parroquia El Morro. Ambas zonas en disputa por grupos criminales. ( )

Lea más: Caso Pitahaya: empresario viajó desde España a Ecuador para acordar envío de cocaína. Una fuente de Inteligencia militar contó a Ecuavisa.com que los grupos criminales usan estas infraestructuras para el despegue y aterrizaje clandestino de avionetas con droga o armas. Señaló que en el caso de la detectada cerca a Playas, se han reportado hasta tres vuelos por semana, especialmente entre las 17:00 y 18:00. Algo similar contó una joven que practica surf en un balneario cercano. Ella ha escuchado los sobrevuelos. El uniformado puntualizó que acceder a la zona es complicado por los grupos criminales que operan: Los Lobos y dos facciones de Los Choneros que se disputan el control del puerto en Posorja para el envío, las extorsiones y otros delitos. Alias Gordo Tacuri -señalado por la masacre en Playas que dejó 12 muertos, encabeza Los Lobos. Mientras que Los Fatales es comandado por Chorrón y Los Silenciosos por alias Playero, según una fuente de Inteligencia policial. Antes de llegar a la pista clandestina, hay una propiedad cercada tipo campamento. Tiene nueve casas, tanques de agua y una de torre de vigilancia, según las imágenes tomadas con dron. La única Unidad Policial cerca es la de El Morro. La otra queda en Posorja y hay algunas en Playas. Pero en el primer punto, las motos de los agentes estaban estacionados al pie del inmueble de dos pisos. La pista aérea clandestina es visible incluso desde plataformas digitales como Google Maps y Earth. En esta última, Ecuavisa.com revisó por años y aparece al menos desde 2023. No se evidencia alguna empresa al pie o algo que permita establecer a nombre de quién está el terreno y de qué cantón o parroquia sería la jurisdicción.

Pistas clandestinas inhabilitadas por las Fuerzas Armadas

Hasta abril de 2025, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa hicieron público la inhabilitación de tres pistas clandestinas en Ecuador. Fue en Manabí, Morona Santiago y Guayas donde los soldados con tanquetas, explosivos y otras maquinarias, formaron obstáculos para impedir el aterrizaje o despegue de aeronaves. Desde entonces hasta agosto, se desconoce qué pasó con esos espacios y cómo avanzan los controles. Sin embargo, de acuerdo a registros en las redes sociales de ambas entidades, entre 2023 al 2025 se han inhabilitado al menos 53 pistas. (Ver cuadro)

En Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Cotopaxi y Morona Santiago se han detectado este tipo de infraestructuras, en medio de plantaciones o zonas áridas en los últimos dos años. Según Inteligencia militar, pueden medir entre 500 metros a 1.2 kilómetros de largo, como la ubicada en la comuna Tugaduaja de la parroquia Chanduy, en Santa Elena. La FAE en enero de 2025, indicó que el área había sido preparada para la operación de aeronaves de organizaciones delictivas. Los uniformados hicieron enormes huecos y armaron montículos para inhabilitar el sitio.

En la comuna Tugaduaja, la FAE inhabilitó una pista clandestina de 1 200 metros de largo. ( )

La comuna Tugaduaja es el mismo punto donde la Policía detectó tres pistas clandestinas en enero de 2023. Una ubicada a 200 metros del perfil costero, según un informe de Inteligencia de ese año al que accedió Ecuavisa.com. Otra de las pistas estaba sobre el eje vial de Tugaduaja y conecta con la comuna Engunga, por lo que el documento refirió que para inhabilitarla no se podía hacer zanjas de un metro de diámetro, sino usar otros métodos como colocar postes de alumbrado públicos.

Las carreteras en zonas alejadas como las comunas Tugaduaja y Engunga, pueden ser usadas por los grupos como pistas clandestinas de aterrizaje. ( )

En Santa Elena -según el informe- se detectaron cinco pistas autorizadas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en 2023. Además 14 áreas condicionadas y aptas para operaciones aéreas irregulares. Dos por ejemplo, estaban ubicadas en comunas de Chanduy. Sobre el tema, el experto en seguridad Kléber Carrión, detalló que toda pista o infraestructura similar que no tenga control, es clandestina. Indicó que hay empresas o haciendas que tienen espacios definidos y las usan o mafias que aprovechan sitios como el terreno de lo que iba a ser la Refinería del Pacífico en Manabí. Dijo que allí no se construyó una pista, sino que se adaptó un espacio. Algo similar pasó también en Quevedo, contó que en ese cantón de Los Ríos se usó una cancha deportiva como pista. Carrión explicó que la falta de radares permite a las mafias permear el espacio aéreo y usar ciertos territorios para enviar dinero o armas en avionetas. Según él, es más la mercadería ilícita que llega que la droga que se va por esa vía.

El catedrático y experto en crimen organizado Renato Rivera, apuntó que en la Costa existen muchas pistas ilegales relacionadas a la salida e ingreso de droga y armas. Mientras que en la Amazonía, las pistas como la detectada e inhabilitada en Morona Santiago en abril, están relacionadas a la minería ilegal.

"No necesitas propiamente construir una pista, sino aprovechar el terreno. Quizás y el modus operandi está cambiando, y el control no se adapta a ello. En Santa Elena, dicen que el terreno da muchísimas facilidades", Renato Rivera.

Para Rivera, el auge de estos puntos podría significar que las Fuerzas Armadas no están realizando la misma priorización que años anteriores, como 2024 donde se inhabilitaron 39 pistas. Otro de los factores que podría estar sucediendo, dijo, es que las redes ilegales están adaptando sus operaciones.

Mafias mexicanas priorizan el uso de avionetas y pistas clandestinas

La pista clandestina inhabilitada en Morona Santiago, reveló que había mexicanos implicados. Según la FAE, los extranjeros usaron una iglesia para camuflar la infraestructura y no pudieron jutsificar el origen de los fondos para la construcción.

‼️FF.AA INHABILITAN PISTA CLANDESTINA EN MORONA SANTIAGO‼️



👮‍♂️👍En una operación conjunta, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional inhabilitaron una pista clandestina en la comunidad de Huamboya, provincia de Morona Santiago, presuntamente utilizada para el narcotráfico. La... pic.twitter.com/60MCBFgf3P — Fuerza Aérea Ecuatoriana (@FuerzaAereaEc) April 3, 2025

Rivera añadió que la tesis de los mexicanos relacionados con pistas clandestinas tiene 10 años aproximadamente. Comentó además que los grupos criminales de Ecuador trabajan con actores mexicanos y colombianos. Un exagente de Inteligencia de la Policía evidenció el aterrizaje de una avioneta en Mataje, Esmeraldas. Fue en 2018, y se había usado la carretera asfaltada que conecta ese punto de Ecuador con Colombia. Contó que las avionetas vuelan a una altura baja para evitar ser detectadas. Dijo que esa zona de la frontera norte es un punto super estratégico. El exagente explicó que en línea recta, el río que divide Ecuador con Colombia, conecta Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas y sale al océano Pacífico. Frente a esos puntos, están los grupos irregulares colombianos como ELN, Oliver Sinisterra, la Marquetalia, las Guerrillas Unidas del Pacífico, que manejan la línea fronteriza.

En Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Cotopaxi y Morona Santiago se han detectado pistas clandestinas entre 2024 y 2025, según publicaciones de FF. AA. y Defensa. ( )

Equipos para el control del espacio aéreo

En febrero de 2025, la Fuerza Aérea Ecuatoriana publicó la fabricación de un vehículo aéreo no tripulado para el control del espacio aéreo. Fue hecho con materiales como fibra de vidrio y carbono. Así mismo, han publicado sobrevuelos en algunos puntos del país y el apoyo aéreo de operativos en tierra. Pero apenas tres pistas se han inhabilitado en lo que va de 2025 y la detectada por el equipo periodístico de Ecuavisa.com cerca a la parroquia El Morro, sigue intacta.

Ambato | El equipo de ingeniería y técnicos del Centro de Investigación y Desarrollo de la FAE, realizaron la fabricación de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL). El innovador equipo, construido con materiales compuestos de... pic.twitter.com/cpVSoa32Z8 — Fuerza Aérea Ecuatoriana (@FuerzaAereaEc) February 12, 2025

Ecuavisa.com solicitó una vocería a la Fuerza Aérea Ecuatoriana sobre el control de pistas clandestinas en Ecuador. Hasta el cierre del reportaje, no hubo respuesta a la solicitud por correo. También se envió un pedido a la Policía.