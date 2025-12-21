Ecuador tiene un exceso de médicos generales: inquietud latente al final de 2025

Al cierre de este año 2025, uno de los temas que más se ha analizado, a escala nacional, es la crisis en el sector de la salud, la cual se agudiza cada vez más por la débil gestión del Gobierno Nacional en la entrega y distribución de medicinas e insumos.

A esto se suma la saturación de médicos generales, según el estudio La Oferta y la Demanda de Médicos en el Ecuador 2016-2030, que fue elaborado por el catedrático y gastroenterólogo Enrique Hidrobo.

Para el profesional, la situación es crítica en la actualidad y se complicará mucho más en los próximos cinco años ya que cada año se gradúan miles de galenos en las universidades públicas y privadas.

En 2016, Ecuador tenía 33 925 médicos, lo cual equivale a una tasa de 20,52 por 10 000 habitantes, contando a residentes, rurales y de postgrado. Al 2017, aumentó a 37 293 con una tasa de 22,2.

Esos números se ajustan a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda un mínimo de 23 por cada 10 000 habitantes. Pero casi 10 años después, en 2024, la tasa casi se duplicó a 40,35 e Hidrobo prevé que, en el año 2030, llegue a ser de 59,31 con más de 100 000 galenos en territorio nacional.

La situación se agudiza por la falta de empleo ya que cada vez es más frecuente encontrar profesionales de salud que no ejercen su profesión porque no hay suficientes plazas. Lo afirma Víctor Álvarez, coordinador del Observatorio Médico provincial de Pichincha.

Él también levantó información y señala que cada año se gradúan en promedio 1 500 médicos generales en más de 20 facultades de Medicina que funcionan en el país, pero en el sector público como mucho se abren entre 100 y 150 plazas de trabajo, lo cual precariza las condiciones laborales.

También hay que analizar si la concentración de médicos ocurre únicamente en las zonas urbanas y si existe una carencia en la ruralidad y lo que hace falta, en el sistema público, no es cantidad, sino una planificación adecuada. “Hay demasiadas salidas de médicos formados sin plazas de posgrado ni empleos dignos”.

Eso incrementa la precariedad e incentiva la fuga de talentos. La mayor parte se va a Argentina, México, Colombia, Chile u otros apuntan a los posgrados, en España, con el MIR (Médico Interno Residente).

Le puede interesar: Quito cumple más de un mes con saturación hospitalaria