El INSPI enfrenta grave crisis operativa y gremios médicos alertan un colapso inminente

Lea además: <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/healthbird-retira-intereses-oscuros-no-permiten-la-transformacion-tecnologica-ecuador-DH10532212>HealthBird se retira por intereses oscuros que no permiten la transformación tecnológica de Ecuador </a> Mientras tanto, el laboratorio de bioseguridad nivel 3, inaugurado por el presidente <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa&amp;ved=2ahUKEwiz0anoxbSRAxUORjABHaeCHxkQFnoECBwQAQ&amp;usg=AOvVaw30MaFGP-QqalBjDyS-F80f>D</a> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/maria-jose-pinto-retos-ministerio-salud-GA10456264></a>