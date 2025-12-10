Ecuador
10 dic 2025 , 20:09

El INSPI enfrenta grave crisis operativa y gremios médicos alertan un colapso inminente

Áreas deterioradas, falta de insumos, equipos obsoletos y un laboratorio de bioseguridad sin funcionar ponen en riesgo la vigilancia epidemiológica del país.

   
Gremios médicos alertaron que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) agoniza.

En imágenes a las que Televistazo tuvo acceso, se constatan las áreas deterioradas y equipos que, pese a haber cumplido su vida útil, no han sido renovados.

A estas denuncias se suman otros problemas: la falta de información epidemiológica actualizada y el abandono del sistema multipantalla, una herramienta clave para el monitoreo sanitario, según advierte el presidente del Colegio de Médicos del Guayas.

Quote

"Actualmente no se lo está utilizando, está abandonado siendo una importante herramienta para poder entrelazar los resultados y que las autoridades de salud tenga las mejores decisiones. Se lo desarrolló a raíz del problema de Taisa, los problemas que hubo en el Oriente ecuatoriano", explica Héctor Rosero, pdte. Colegio de Médicos del Guayas

Lea: Humedad, corrosión y equipos de 60 años: así funciona el principal laboratorio de salud pública del Ecuador

El gremio también denuncia que la adquisición de reactivos e insumos para los laboratorios de referencia nacional está prácticamente paralizada, con menos del 30 % de ejecución. Esto, afirman, pone en riesgo la vigilancia epidemiológica y la entrega oportuna de resultados al Ministerio de Salud.

Quote

"Entonces vamos a tener un escasez de insumos y de reactivos para eletapo invernal que se nos avecina", añade Rosero

Lea además: HealthBird se retira por "intereses oscuros" que no permiten la transformación tecnológica de Ecuador

Mientras tanto, el laboratorio de bioseguridad nivel 3, inaugurado por el presidente Daniel Noboa en enero pasado y que representó una inversión superior a USD 2 millones para el Estado, permanece sin funcionar por falta de insumos.

Un laboratorio construido con apoyo de la cooperación alemana al desarrollo (GTZ) debía realizar estudios de patógenos que representan una amenaza biológica para la salud pública.

Lea además: Los tres retos de María José Pinto al frente del Ministerio de Salud

Estas falencias, señalan, se vuelven especialmente preocupantes ante la inminente llegada de la época invernal, sobre todo en la Costa. Así lo explica el exviceministro de Salud, Marcelo Aguilar.

Quote

"Eso va a generar diversos efectos en algunas enfermedades transmisibles.Aumento de dengue, zika, chikungunya, aumento de leptospirosis y de otras infecciones que se transmiten por agua contaminada", menciona Marcelo Aguilar, exviceministro de Salud

Televistazo continúa a la espera del pronunciamiento del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, que aseguraron se pronunciarían este viernes.

