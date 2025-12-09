Ecuador
Humedad, corrosión y equipos de 60 años: así funciona el principal laboratorio de salud pública del Ecuador

El deterioro afecta zonas críticas como áreas que analizan pruebas de tuberculosis, esterilización, toxicología y bioterio.

   
El sistema público de salud enfrenta otro problema: el deterioro del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi). La Federación Médica Ecuatoriana denuncia que las áreas del organismo están en mal estado, los equipos son obsoletos y los procesos de adquisición no avanzan, a pesar de ser esenciales para su funcionamiento.

Según el gremio médico, el Inspi atraviesa un deterioro crítico en su operación, con fallas técnicas, infraestructura deteriorada y retrasos que comprometen tareas esenciales de vigilancia epidemiológica.

Una de las situaciones más graves se presenta en el área de contención de tuberculosis, que lleva más de cinco meses sin presión negativa. Sin este sistema, el aire potencialmente contaminado puede filtrarse a otras zonas del laboratorio, lo que representa un riesgo alto, considerando que allí se procesan muestras de tuberculosis, incluidas las resistentes. Esta falla ocurre en pleno brote de tuberculosis en las cárceles del país.

"El Inspi tiene que dar las políticas para el manejo de los pacientes en las cárceles. ¿Qué hacer con estos pacientes? Ellos no han dado ningún tipo de respuesta", señaló Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.

En igual estado se encuentra la planta de esterilización, que opera con equipos de hace más de 60 años. El área de Toxicología muestra un deterioro evidente, con paredes y techos afectados por humedad y corrosión.

En el bioterio, donde se crían y mantienen animales de laboratorio bajo condiciones controladas, las paredes presentan incluso hongos, según imágenes a las que accedió Ecuavisa, pese a tratarse de un espacio que debería mantenerse en óptimas condiciones sanitarias.

El gremio también cuestiona que las autoridades financieras prioricen acciones menores, como pintar la fachada del edificio, antes que la compra de insumos esenciales para los laboratorios. "No hay gestión por parte de la gente que en este momento está al frente del Inspi", agregó Carrasco.

Estas denuncias, advierten los médicos, ponen en riesgo la capacidad del país para responder a amenazas epidemiológicas. Ecuavisa solicitó una postura al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, que anunció que responderá en las próximas horas.

