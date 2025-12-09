Humedad, corrosión y equipos de 60 años: así funciona el principal laboratorio de salud pública del Ecuador

El sistema público de salud enfrenta otro problema: el deterioro del <b>Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública</b> (Inspi). La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/denuncia-despidos-medicos-enfermeras-maternidad-isidro-ayora-JN9834391 target=_blank>Federación Médica Ecuatoriana</a></b> denuncia que las áreas del organismo <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/termoelectrica-esmeraldas-atm-generadores-KH10533898 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/bomberos-emergencia-explosion-inspi-quito-YC9352111 target=_blank></a></b> <b></b>