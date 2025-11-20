Ecuador
La Alianza Nacional por la Salud denuncia desabastecimiento crítico en hospitales

Colectivos aseguran que faltan insumos básicos, medicamentos y ayudas técnicas, pese a los millonarios recursos anunciados para el sector salud.

   
Representantes de 32 asociaciones de pacientes, agrupados en la Alianza Nacional por la Salud (ANS), demandan acciones urgentes de las autoridades. Denuncian que los hospitales públicos tienen desabastecimientos críticos que ponen en riesgo la vida.

La ANS, que incluye a organizaciones de personas con enfermedades catastróficas, raras y con discapacidades, se reunió para exigir medidas urgentes ante lo que califican como un desabastecimiento crítico en los hospitales del país.

Según los voceros, las acciones anunciadas por el Gobierno no han dado resultados y la falta de insumos y medicamentos alcanza niveles "insólitos".

Silvia Cruz, paciente con cáncer, relató: "Fui a oncología y ahí me mandaron a tomar los signos vitales, pero me dijeron que ni siquiera había termómetro".

Fabián Robayo, representante de la Alianza de Discapacidades, aseguró que desde hace año y medio los pacientes tampoco acceden a las ayudas técnicas que antes entregaba el MSP, como sillas de ruedas y colchones antiescaras. "Especialmente las prótesis para personas sin extremidades. Es muy difícil acceder a ellas", señaló.

Los colectivos también coincidieron en que no hay acceso oportuno a turnos médicos, un problema que se agrava en el caso de personas con enfermedades raras o catastróficas. Por ello, pidieron que se transparenten los montos asignados a la declaratoria de emergencia, incluidos los recursos millonarios anunciados antes de campaña por el presidente Noboa: USD 260 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinados al sector salud.

Gustavo Dávila, presidente de la ANS, cuestionó: "Tener casi cinco ministros de Salud en apenas dos años no es lo lógico. ¿Qué pasa con los procesos? La salud tiene que ser manejada de una forma técnica".

Estas denuncias contrastan con uno de los últimos comunicados del Ministerio de Salud, en el que se afirma que “todas las coordinaciones zonales de salud están abastecidas con medicamentos y dispositivos médicos”.

