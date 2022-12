Víctor Aráuz criticado por referirse al fallecido Miguel Cedeño en uno de sus shows

El actor ecuatoriano Víctor Aráuz se encuentra nuevamente en el ojo público tras uno de sus shows junto a David Reinoso, en el que se refiere con respecto al fallecido Miguel Cedeño, popular rostro de la farándula ecuatoriana que falleció este 2022.

El video fue grabado por uno de los asistentes del show, quien lo subió en redes sociales, generando comentarios alrededor de lo dicho: "Uno está fallecido...".

​​

Como parte del monólogo, el ecuatoriano habló sobre 'El Cuy' y otros personajes conocidos de la farándula ecuatoriana. El tema se "puso sobre la mesa" en el programa número uno de la farándula actual en la televisión ecuatoriana, 'Los Hackers de la Farándula'.



Al momento en que 'Los Hackers' le consultaron sobre lo sucedido, Víctor respondió que se encuentra en "paz y amor con todos. Vivan felices, a todos los quiero por igual". Pese a ello, una de las panelistas del programa de la tarde, Dora West, declaró:

“Creo que todo tiene límites y siento que hay situaciones que no son para generar chistes o que al menos a mí, no me causan humor”.

Esta no es la primera vez que Aráuz es blanco de críticas