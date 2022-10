Sebastián Caicedo confiesa sobre su dura experiencia tras ruptura con Carmen Villalobos: "No se lo deseo a nadie"

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fueron otras de las parejas del espectáculo que le dieron un fin a su relación este 2022. Tras la confirmación por parte de la actriz de 'Sin senos no hay paraíso', la prensa colombiana confirmó algo que "se veía venir".

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos en imagen de archivo. ( )

Fueron trece los años que el par de artistas compartieron juntos, por lo que su ruptura simulo como un gran golpe para ambos, mismos que pese al poco tiempo de separación, ya han sido involucrados con otras personas. El mensaje de Sebastián Caicedo a Carmen Villalobos tras confirmar su ruptura Mientras que a Villalobos la tienen en "lupa" por su interacción con el actor argentino Horacio Pancheri, Caicedo paseó con una modelo colombiana, Julieth Román, en un concierto de Medellín. Ninguno de los involucrados ha aceptado o negado sobre sus apariciones en público.

Recientemente el actor colombiano conversó con People en Español, generando una ola de reacciones en redes sociales debido a ciertas declaraciones, entre ellas, su deseo de ser padre y los duros momentos que atravesó tras su separación con Carmen.

“Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie".

Sebastián Caicedo fue captado con nueva pareja tras separación con Carmen Villalobos El actor afirma que actualmente se encuentra fortalecido y "de la mano de Dios": "Después de este proceso que tuve este año tenía dos caminos: Refugiarme en Dios o la vida mundana. [Me fui por lo primero], no me arrepiento, estoy feliz y espiritualmente más enriquecido, si algo me dicen que pueda recomendar eso".

El golpe vivido este año tras su separación con la actriz colombiana hizo que las posibilidades de irse de Colombia incrementen. Al consultarle sobre aquello, el intérprete contó sobre sus nuevas oportunidades en México: “Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar". Sebastián Caicedo declara la razón detrás de su separación con Carmen Villalobos El colombiano asegura que por el momento se encuentra concentrado en su regreso a la actuación y la creación de un nuevo negocio. Su vida laboral y espiritual representan lo más importante en su día a día, para evitar refugiarse en soluciones momentáneas.

"A veces llenamos vacíos que al final terminan siendo vacíos mucho más grandes".