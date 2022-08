Sebastián Caicedo declara la razón detrás de su separación con Carmen Villalobos

En el video, la actriz, recordada por personajes como 'Catalina' en la telenovela 'Sin senos no hay paraísos', afirmó que no estaban relacionados sentimentalmente en la actualidad, y que debido al respeto que guarda a la relación, no brindaría más declaraciones.

El mensaje de Sebastián Caicedo a Carmen Villalobos tras confirmar su ruptura

Caicedo no se quedó callado tras el video que estalló en redes sociales, el intérprete publicó en sus historias de Instagram una imagen que decía "vuela tan alto como puedas", alegando al clip de su exesposa.