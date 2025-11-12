Televisión
12 nov 2025 , 10:48

Santiago Naranjo, reportero de En Contacto, sufre caída en vivo

El reportero se tomó con humor un tropiezo en plena transmisión y convirtió el percance en uno de los momentos más comentados del matinal.

   
    Santiago Naranjo se cae en plena transmisión para En Contacto. ( Ecuavisa )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
El segmento de comunidad de En Contacto, fue testigo de un momento cómico e imprevisto cuando el reportero Santiago Naranjo sufrió una caída en vivo, afortunadamente sin consecuencias.

El hecho ocurrió luego de que los panelistas Gaby Díaz y Diego Spotorno dieran paso a Naranjo, quien se encontraba reportando desde una reconocida panadería de Guayaquil.

Tras hablar de la activación económica generada por los recientes conciertos de Shakira en Quito, el reportero intentó animar el ambiente bailando una salsa frente a la cámara, mientras improvisaba una letra.

En medio de su entusiasta baile, Santiago Naranjo resbaló y cayó al piso de la panadería. La reacción inmediata fue la preocupación del panadero que lo acompañaba, quien preguntó: "Santi. ¿Estás bien?" En el estudio, la sorpresa fue evidente, con Gaby Díaz preguntando: "¿De verdad se cayó?".

Quote

"Me golpeé, perdón, está un poquito resbaloso el piso, pan pan, jaja" dijo Santi.

Con su característico humor y profesionalismo, Naranjo respondió con una risa a su propio percance, demostrando que el incidente no pasó a mayores.

El reportero continuó su reportaje con normalidad, enfocándose en cómo la fiebre por el pan de pascua comienza a sentirse en Quito, tomando el relevo del reciente furor por las guaguas de pan del Día de los Difuntos y la mercancía del concierto de Shakira.

