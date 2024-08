Santiago Naranjo se convirtió en el nuevo integrante de En Contacto. para compartir las historias de la comunidad de Quito y varias ciudades de la Sierra ecuatoriana. Naranjo es un destacado actor y comunicador que ha dejado una marca significativa en la televisión nacional. Con su amplia trayectoria ha demostrado ser un profesional versátil y apasionado por su oficio. Su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes y su capacidad para conectar con el público han hecho de él una figura muy querida para los ecuatorianos.

El actor que inició su carrera periodística en Ecuavisa al convertirse en el reportero de comunidad en Está Clarito hace algunos años, estuvo por un tiempo en Europa, pero decidió regresar al país por su primogénita, Candela. “Chao Ecuador ya no regreso más, pero Candela me hizo regresar. Candela si bien no has vivido mucho conmigo, quiero que sepas que tú me hiciste regresar al país”, aseguró en una entrevista para el matinal en 2022, año en el que trabajó para el Canal del Cerro al sumarse al elenco de Compañía 593.

