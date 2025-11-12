Música
Dua Lipa canta Tu Falta de Querer de Mon Laferte en su primer concierto en Chile

La estrella británica emociona en Chile con una versión de Tu falta de querer y conquista a sus fans latinoamericanos con su dominio del español.

   
    Dua Lipa se presentará en 6 países de América Latina, incluyendo Colombia y Perú. ( RRSS )
Dua Lipa continúa su exitosa y sorprendente paso por la etapa latinoamericana de su gira Radical Optimism Tour, cautivando a sus seguidores con su pulido español y una serie de homenajes a la música local.

Tras sorprender en Argentina con covers de Soda Stereo y Miranda!, la diva del pop enloqueció a sus fans en Chile al interpretar una emotiva canción de la artista chileno-mexicana Mon Laferte.

Dua Lipa en su concierto en Santiago de Chile.
Dua Lipa en su concierto en Santiago de Chile. ( RRSS )

La cantante británica ha generado altas expectativas en cada show por la sección sorpresa donde versiona a un intérprete local. En su primer concierto en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Dua Lipa introdujo el momento diciendo:

Quote

"Elegí una canción que me encanta pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho".

Acto seguido, interpretó Tu falta de querer, uno de los temas más icónicos y conmovedores de Mon Laferte, reconocida por éxitos como Amárrame y por ser la artista chilena con más nominaciones en una sola edición de los Latin Grammy en 2017.

La multitud en el estadio estalló en una gran ovación y coreó la canción junto a la estrella.

El video de la actuación no tardó en volverse viral en redes sociales, atrayendo la atención de la propia artista homenajeada. Mon Laferte se pronunció en la red social X para agradecer el gesto, expresando de manera concisa y efusiva: "Dua Lipa, te amo".

Con estos covers en español, Dua Lipa demuestra su profundo aprecio por la cultura musical de Latinoamérica, consolidando su arrasador éxito en la región.

