Música
20 oct 2025 , 09:45

Dua Lipa y Callum Turner se enamoraron leyendo el mismo libro: Fortuna, de Hernán Díaz

La novela ganadora del Pulitzer se convirtió en el punto de partida de una historia de amor literaria entre la cantante y el actor británico.

   
  • Dua Lipa y Callum Turner se enamoraron leyendo el mismo libro: Fortuna, de Hernán Díaz
    Dua Lipa y Callum Turner hicieron público su compromiso en junio de 2025. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Cuando te digan que la lectura no sirve para nada, piénsalo dos veces, ya que puede traer consigo al amor de tu vida, o al menos así lo deja ver la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner.

Y es que las celebridades británicas revelaron que su amorío comenzó con una coincidencia tan improbable como romántica: ambos estaban leyendo el mismo libro cuando se conocieron.

La obra en cuestión es Trust, del escritor argentino Hernán Díaz, ganadora del Premio Pulitzer de Ficción y traducida al español como Fortuna.

Lea: Dua Lipa recibe la ciudadanía kosovar y emociona con un show inolvidable en Pristina

Callum y Dua se han dejado ver en eventos de gran calibre, como la Met Gala.
Callum y Dua se han dejado ver en eventos de gran calibre, como la Met Gala. ( RRS )

El primer encuentro entre ambos se dio en The River Café de Londres, gracias a la anfitriona del lugar, Ruth Rogers. Sin embargo, fue una segunda coincidencia, meses después en un restaurante de Los Ángeles, la que selló el inicio de su relación: el descubrimiento de que compartían la misma lectura.

El actor reveló el curioso origen de su relación durante una entrevista con The Sunday Times:

Quote

“Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo cual es una locura. Se llama Trust y yo acababa de terminar el primer capítulo y se lo conté. Ella me miró y dijo: ‘Yo también acabo de terminar el primer capítulo’. Le dije: ‘Así que estamos en la misma página’”, contó Turner.

Portada de Trust, el libro que unió a Dua Lipa y Callum Turner.
Portada de Trust, el libro que unió a Dua Lipa y Callum Turner. ( RRSS )

La propia Dua Lipa confirmó la anécdota en British Vogue: “Estábamos leyendo el mismo libro. Para mí fue una señal clara. Estábamos 100% destinados a estar juntos”.

¿De qué trata Fortuna?

Publicada en 2022, la novela de Hernán Díaz es una exploración audaz sobre el poder, la riqueza y las narrativas manipuladas en la Nueva York de principios del siglo XX.

Está estructurada en cuatro partes que ofrecen distintas versiones de una misma historia, desde la mirada de un magnate financiero hasta la de su esposa, cuya voz íntima y contradictoria reconfigura el sentido de toda la trama.

Lea: ¿Dua Lipa o Domelipa, quién llega a la Noche Amarilla?

La obra consagró a Díaz como una de las voces más potentes de la literatura contemporánea, tras ganar el Pulitzer de Ficción y ser finalista del Premio Booker.

Dua Lipa y Callum Turner en Londres.
Dua Lipa y Callum Turner en Londres. ( RRSS )

Además de ser una lectora empedernida, Dua Lipa lidera el Service95 Book Club, un espacio donde recomienda lecturas y conversa con autores. Entre sus invitadas más recientes estuvo la escritora española Alana S. Portero, autora de La mala costumbre.

Temas
Entretenimiento
amor
romance
Música
espectáculo
pareja
Pop
lectura
Arte y cultura
Dua Lipa
Callum Turner
Reino Unido
Noticias
Recomendadas