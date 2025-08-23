Televisión
Primer vistazo al rodaje de la nueva serie de Harry Potter

HBO apuesta por una adaptación televisiva de los libros de J. K. Rowling para 2027

   
    El elenco de la nueva serie de Harry Potter. ( Foto: Internet. )
La saga del mago más famoso del mundo literario y cinematográfico vuelve a cobrar vida, esta vez en formato de serie. HBO confirmó que está en marcha una nueva producción inspirada de Harry Potter, cuyo estreno está previsto para 2027. Se trata del primer proyecto televisivo de largo aliento basado directamente en los siete libros que dieron origen al fenómeno global.

El anuncio despierta gran expectación no solo por el peso de la franquicia, sino también por el tiempo transcurrido desde la última entrega en la pantalla grande. Han pasado más de diez años desde que “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2” cerró la saga cinematográfica en 2011, lo que abre la puerta a una nueva generación de fanáticos dispuesta a redescubrir la historia.

Rodaje de la serie

Borough High Street, en Londres, fue convertida en el famoso Callejón Diagon durante el rodaje de la nueva serie de Harry Potter, una de las mayores apuestas actuales de HBO. Paparazzi captaron a Nick Frost intérprete de Hagrid y a Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, en medio de una producción que promete extenderse durante siete temporadas a lo largo de una década. El proyecto, anunciado hace un par de años y confirmado en mayo con el reparto principal de Harry, Ron y Hermione, busca convertirse en la adaptación televisiva definitiva de los libros de J. K. Rowling.

El formato seriado promete mayor fidelidad al material original. A diferencia de las películas, que comprimían tramas extensas en pocas horas, la serie permitirá dedicar alrededor de diez horas por temporada a cada novela.

El rodaje comenzó el 14 de julio en los estudios Leavesden, en Reino Unido, lugar emblemático para la saga. La producción está a cargo de Francesca Gardiner, reconocida por su trabajo en “Succession”, “Killing Eve” y “His Dark Materials”. Con ella al frente, HBO busca ofrecer una propuesta renovada que combine fidelidad a la obra de Rowling con un enfoque contemporáneo para los espectadores actuales.

