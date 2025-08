Varias sagas del cine llegaron con bandas sonoras que, incluso por separado, han tenido fama propia. Desde el terror de la Marcha Imperial en Star Wars, franquicia que inició en 1977, pasando por la adrenalina de Roof Fight en el Batman de Tim Burton de 1989, hasta llegar a la nostalgia de The Path de la serie The Last of Us. La música se volvió parte esencial del rompecabezas y sus músicos rock stars que son premiados cada año por sus colaboraciones. Ecuavisa.com hizo una recopilación de cinco películas que han dejado su marca en varios largometrajes.

En el mundo de la música latinoamericana, Gustavo Santaolalla es el representante del Sueño Americano. El músico y compositor argentino ingresó a Hollywood de la mano de una gran ola artística latina que lo llevó como uno de los artífices de una invasión latina, antes de que el reguetón se hiciera global. El jipi de la banda Arco Iris, en los setenta, se volvió cara de la industria cinematográfica en Latinoamérica.

Aunque su primera película que musicalizó fue Amores Perros en el 2000, no lo detuvo hasta conseguir dos premios Óscar en 2006 y 2007 por la música en Secreto detrás de la Montaña y Babel. Sigue sonorizando el cine, como lo hizo en Relatos Salvajes (2014) o Pedro Páramo (2024); sin embargo, su trabajo en televisión se está destacando como fue en la serie Narcos, para Netflix, o The Last of Us para HBO, donde terminó colaborando con Tom Morello, guitarrista de la banda Rage Against The Machine.

Gustavo Santaolalla reúne también 16 grammys, no solo como compositor sino como productor. Trabajó con gran parte de los artistas de Latinoamérica como Café Tacuba, Aterciopelados, Molotov, Los Prisioneros, Juanes, Calle 13, entre otros.

