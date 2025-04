En la selección de series y películas que presentaremos a continuación ser relata la vida de papas reales y ficticios en contextos que, si bien pueden tener bases históricas, están narradas con recursos ficcionales que no son leales al hecho real, sino al recurso del drama necesario para la historia. Ya sea el supuesto asesinato de Juan Pablo I, la presunta red de corrupción de Alejandro VI, quien involucraría a toda su familia con la Santa Sede; o el inventado Pío XIII, quien en la serie que relata la historia sería el primer pontífice estadounidense. Lee más: Francisco, el papa que dejó una huella de amor eterno en Ecuador

En 1929 la Ciudad del Vaticano fue declarada país. Una pequeña nación de 44 hectáreas adentro de la urbe de Roma, capital de Italia. El equivalente de presidente - un representante político - sería el papa. En Cónclave (2024) el sumo pontífice ha muerto y todos los cardenales se reúnen para elegir a su nuevo gobernante.

Como si fuese una elección presidencial en cualquier país del mundo, los favoritos marcan tendencia en cada votación de los cardenales. Entre los grupos predominantes se reúnen para negociar apoyos, se ven filtraciones para desprestigiar a candidatos y personajes que no entraban en las primeras opciones, comienzan a tomar protagonismo. Una dinámica de chantajes, exposición y denuncias que a muchos críticos han hecho relacionarla con la serie House of Cards, que crea un relato de la vida política en Washington D. C., EE. UU.



